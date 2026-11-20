Выход GTA 6 привлёк внимание не только игроков, но и американских правоохранительных органов. Полицейские управления нескольких городов опубликовали шуточные обращения к гражданам, напомнив, что преступления из игры должны оставаться исключительно виртуальными.

К акции присоединилось полицейское управление Атланты. В своей публикации ведомство предложило игрокам воплощать самые дерзкие замыслы в GTA 6, а не переносить их в реальную жизнь.

Полиция города Сан-Хуан в Техасе также обратилась к поклонникам серии. Представители ведомства напомнили, что получить шесть звёзд розыска в реальности — совсем не игровое испытание, а вполне реальный путь к тюремному сроку.

Подобные публикации стали частью общей реакции на огромный интерес к новой игре Rockstar. GTA 6 превратилась в масштабное культурное событие, к которому пытаются привлечь внимание даже организации, не связанные с игровой индустрией.

При этом вокруг содержания игры продолжаются и споры. Например, представители фурри-сообщества раскритиковали изображение своей субкультуры в GTA 6: в игровом мире персонажей в костюмах животных преследует полиция. Впрочем, шуточные обращения американских ведомств пока скорее используют популярность игры для общения с аудиторией, чем свидетельствуют о каких-либо реальных опасениях из-за роста преступности.