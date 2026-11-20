Выход GTA 6 привлёк внимание не только игроков, но и американских правоохранительных органов. Полицейские управления нескольких городов опубликовали шуточные обращения к гражданам, напомнив, что преступления из игры должны оставаться исключительно виртуальными.
К акции присоединилось полицейское управление Атланты. В своей публикации ведомство предложило игрокам воплощать самые дерзкие замыслы в GTA 6, а не переносить их в реальную жизнь.
Полиция города Сан-Хуан в Техасе также обратилась к поклонникам серии. Представители ведомства напомнили, что получить шесть звёзд розыска в реальности — совсем не игровое испытание, а вполне реальный путь к тюремному сроку.
Подобные публикации стали частью общей реакции на огромный интерес к новой игре Rockstar. GTA 6 превратилась в масштабное культурное событие, к которому пытаются привлечь внимание даже организации, не связанные с игровой индустрией.
При этом вокруг содержания игры продолжаются и споры. Например, представители фурри-сообщества раскритиковали изображение своей субкультуры в GTA 6: в игровом мире персонажей в костюмах животных преследует полиция. Впрочем, шуточные обращения американских ведомств пока скорее используют популярность игры для общения с аудиторией, чем свидетельствуют о каких-либо реальных опасениях из-за роста преступности.
была новость уже 2 дня назад https://www.playground.ru/gta_6/news/politsiya_atlanty_prosit_ne_pytatsya_povtorit_v_realnosti_prestupleniya_iz_serii_igr_gta-1891701
Совет из разряда - "Не хотите помереть от удара об локомотив, несущегося на своей рабочей скорости - не ходите по железным дорогам в наушниках". Мы точно не в идиократии живём?)