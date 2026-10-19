"Полная чепуха": Джейсон Шрайер отрицает, что GTA 6 будет повесточной и политкорректной

Опасения игроков по поводу того, что Rockstar Games "поддалась повестке" и сделает GTA 6 более политкорректной, чем предыдущие части серии, сильно преувеличены. Об этом заявил известный журналист Джейсон Шрайер.

По словам Шрайера, тревога части игрового сообщества возникла после публикаций 2022 года: тогда сообщалось, что Rockstar отказалась от выпуска режима "Полицейские и воры" на фоне протестов 2020 года и убрала некоторые шутки из GTA 5 и GTA Online, которые сочли оскорбительными. Это породило споры о том, не собирается ли студия "смягчить" GTA 6.

Однако, как отмечает Шрайер, такие опасения "совершенно преувеличены". По его словам, в предпремьерных материалах игры, которые видели журналисты на закрытых показах, сохраняется типичный для серии абсурдный юмор:

магазин, оклеенный фотографиями ступней, а код доступа к сейфу в здании состоит из нецензурных слов, отсылающих к фут-фетишистам;

полицейский вертолет через громкоговоритель сообщает, что по району бродит опасный фурри;

по улице пробегает полностью обнаженный мужчина;

в игре могут появиться шуточные подкасты и пародия на комика Джо Рогана.

Мне кажется, многие подхватили тему и решили, что Rockstar отказывается от своего юмора и движется в сторону повестки. По-моему, это полная чепуха. Это все еще будет тотально абсурдная игра.

При этом журналист отметил, что подход Rockstar к сатире может измениться. GTA 5, вышедшая более десяти лет назад, высмеивала цинизм американского общества времен Барака Обамы. Сейчас сам мир вокруг стал настолько гротескным, что GTA 6 не обязательно должна высмеивать его так же, как это делала GTA 5, поэтому характер "шестерки" может ощущаться иначе. Однако это не значит, что игра не рассчитана на взрослую аудиторию: по словам Шрайера, GTA 6 не будет "прилизанной" и соединит "глуповатые" шутки и по-детски непосредственное отношение к миру с серьезным сюжетом.

GTA 6 - это сочетание по-настоящему взрослого сюжета с крайне инфантильным мироощущением и миром. Подозреваю, что сама история окажется действительно интересной и увлекательной - в той мере, в какой этого не увидеть, если судить только по рекламным роликам или радиостанциям, которые могут казаться дурашливыми,

— заключил Шрайер.