Полноценные анимации и таймер инсайдер TGG рассказал, как заправлять авто в GTA 6

Механика топлива в Grand Theft Auto VI станет не просто фоновой деталью, а важным элементом планирования геймплея. Авторитетный блогер и инсайдер @TGGonYT поделился точными подробностями того, как именно устроена заправка автомобилей в будущей игре от Rockstar Games.

Судя по всему, игрокам придется привыкать к новым правилам выживания на дорогах штата Леонида.

Подробности механики заправки:

Придется выходить из машины: Заправиться «автоматически», просто подъехав к колонке, не получится. Персонажу необходимо заглушить двигатель, выйти из салона и самостоятельно взяться за пистолет.

Анимации и интерфейс: Процесс заправки сопровождается полноценной кинематографичной анимацией. На экране появляется специальный таймер с обратным отсчетом.

Управление и время: Чтобы наполнить бак, игроку нужно удерживать триггер R2 (или RT на Xbox). Заправка полного бака с нуля занимает около 10 секунд.

Тактическое планирование: Топливо напрямую влияет на подготовку к операциям. Перед отправкой на сложное ограбление или перед дальней поездкой через весь штат игрокам придется заранее проверять уровень бензина и прокладывать маршрут через АЗС.

Если забыть про заправку перед делами, есть реальный риск остаться с заглохшим двигателем в самый разгар полицейской погони.