Полноценные анимации и таймер инсайдер TGG рассказал, как заправлять авто в GTA 6

Механика топлива в Grand Theft Auto VI станет не просто фоновой деталью, а важным элементом планирования геймплея. Авторитетный блогер и инсайдер @TGGonYT поделился точными подробностями того, как именно устроена заправка автомобилей в будущей игре от Rockstar Games.
Судя по всему, игрокам придется привыкать к новым правилам выживания на дорогах штата Леонида.
Подробности механики заправки:
- Придется выходить из машины: Заправиться «автоматически», просто подъехав к колонке, не получится. Персонажу необходимо заглушить двигатель, выйти из салона и самостоятельно взяться за пистолет.
- Анимации и интерфейс: Процесс заправки сопровождается полноценной кинематографичной анимацией. На экране появляется специальный таймер с обратным отсчетом.
- Управление и время: Чтобы наполнить бак, игроку нужно удерживать триггер R2 (или RT на Xbox). Заправка полного бака с нуля занимает около 10 секунд.
- Тактическое планирование: Топливо напрямую влияет на подготовку к операциям. Перед отправкой на сложное ограбление или перед дальней поездкой через весь штат игрокам придется заранее проверять уровень бензина и прокладывать маршрут через АЗС.
Если забыть про заправку перед делами, есть реальный риск остаться с заглохшим двигателем в самый разгар полицейской погони.
Осталось добавить техосмотр, страховку и штраф за отсутствие аптечки, и получим настоящий симулятор преступника 😂 А вообще, если реализация не будет душной, механика выглядит интересно.
Одна из самых тупых функций в GTA, которую, наверное, используют пару раз в миссиях, немного в открытом мире, а потом все забудут.
Это как с кривой анимацией взятия предметов из холодильника.
Ну, с заправкой понятно, для RP-серверов самое то, на что, скорее всего, Rockstar могут сделать ставку. Надо же школьникам где-то проявлять крутость.
Кстати преподносят так как будто что-то необычное. (я не говорю что мафия лучше гта во всём, ну где-то лучше, была когда то) (фанатики я вашу ГТа не обидел, она лучшая ИГРА НА ПЛАНЕТЕ та и во вселенной, все там на божественном уровне сделано)