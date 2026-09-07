Polygon: 2026 игровой год стал слабейшим за последние годы - у GTA 6 нет ни одного серьезного конкурента

Уже сентябрь, а список реальных номинантов на звание "Игры года" по версии The Game Awards выглядит пугающе пустым. Единственный уверенный кандидат - Resident Evil Requiem - держится на вершине с начала года, но не потому, что он выдающийся, а потому, что остальные просто не дотянули.

Такой вывод делает обозреватель Polygon, подводя промежуточные итоги года в игровой индустрии. С самого января главным фаворитом считалась Grand Theft Auto 6 - и до сих пор ничего не изменилось. Проблема в том, что Rockstar по-прежнему не дает журналистам поиграть в проект, и его "коронация" откладывается на последний момент, а то и вовсе остается под вопросом.

Однако странность 2026-го не в GTA, а в полном отсутствии достойных соперников. Журналист портала отмечает, что буквально все потенциальные хиты года либо натыкаются на жанровые проклятия, либо получают от критиков сдержанный или даже враждебный прием.

На прошлой неделе главной надеждой индустрии была The Blood of Dawnwalker - вампирская RPG от выходцев из CD Projekt Red, создателей The Witcher 3. Игра, по мнению редакции Polygon, заслуживает внимания, но широкая пресса встретила ее без особого восторга - 83 балла на Metacritic. Этого, скорее всего, недостаточно даже для номинации.

Вслед за ней вышли Onimusha: Way of the Sword и инди-кооператив Orbitals (в духе GOTY-победителя It Takes Two). Обе игры получили теплый прием, но обе же и не стали открытиями. В 2026 году заветный рубеж в 90 баллов на Metacritic покорился лишь единицам, но и те оказались уязвимы перед жюри The Game Awards:

Big Walk - инди и мультиплеер, а такие проекты традиционно недолюбливают;

Forza Horizon 6 - отличная гонка, но ее предшественница даже в слабый год не получила номинации;

Mina the Hollower - слишком нишевая;

Crimson Desert - несмотря на амбиции, многие критики ее откровенно разгромили.

Даже Pokopia и 007 First Light обречены: первая страдает из-за жанра (симуляторы жизни и покемоны не воспринимаются всерьез), вторая - из-за статуса лицензионного продукта. В итоге, констатирует обозреватель, остается только Resident Evil Requiem - солидный, но не совсем выдающийся проект, который выглядит номинантом лишь на фоне полной безысходности.

Традиционно самые громкие релизы выходят в сентябре-ноябре, но и здесь все туманно. В ближайшие недели нас ждут Marvel's Wolverine, Gears of War: E-Day, Fire Emblem: Fortune's Weave, Phantom Blade Zero и Control Resonant. Однако, по мнению автора, ни один из этих проектов пока не выглядит как будущий хит с рейтингом 90+.

Единственная игра, которая гарантированно получила бы всеобщее признание, - это ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Но его релиз до церемонии The Game Awards под вопросом, а сам статус ремейка автоматически снижает шансы в глазах жюри.

Автор делает неутешительный вывод: индустрия, игровая пресса и аудитория словно замерли в ожидании выхода Grand Theft Auto 6. Это ощущение парализовало весь год.

Конечно, Rockstar можно победить. В 2013 году это сделал The Last of Us, в 2018-м - God of War. Мне бы очень хотелось увидеть хотя бы одну игру, которая рискнет шагнуть вперед и попытаться.

Пока что такой игры нет, делает вывод Polygon, и ноябрьская церемония рискует стать самой предсказуемой за последние годы.