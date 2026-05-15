Пользователь нашел в коде сайта GTA 6 информацию о старте предзаказов - но эта строчка была там с 2024 года

На фоне сообщений о скором старте предзаказов Grand Theft Auto 6 один из пользователей решил поделится своей свежей находкой, однако эта «улика» оказалась далеко не новой. Речь идёт о строчке cta_preorder, найденной пользователями в исходном коде официального сайта игры.

Фанаты предположили, что Rockstar начала готовить страницу к запуску предзаказов, особенно на фоне недавних сообщений о том, что магазины Best Buy уже готовятся к старту продаж. Однако позже выяснилось, что упоминание cta_preorder присутствует на сайте ещё с 2024 года.

Тем не менее это не отменяет того факта, что предзаказы GTA 6 действительно могут стартовать уже 18 мая - достоверность рассылки крупнейшего ритейлера уже подтвердил надежный инсайдер. Игра всё ещё заявлена к релизу на 19 ноября, а значит Rockstar и Take-Two рано или поздно придётся раскрыть стоимость проекта и открыть возможность ранней покупки.

На фоне огромного ажиотажа вокруг GTA 6 фанаты продолжают обсуждать возможную цену игры, а также ждут полноценный третий трейлер. Пока же никаких официальных анонсов о предзаказах Rockstar не делала.