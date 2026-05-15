Пользователь нашел в коде сайта GTA 6 информацию о старте предзаказов - но эта строчка была там с 2024 года

На фоне сообщений о скором старте предзаказов Grand Theft Auto 6 один из пользователей решил поделится своей свежей находкой, однако эта «улика» оказалась далеко не новой. Речь идёт о строчке cta_preorder, найденной пользователями в исходном коде официального сайта игры.
Фанаты предположили, что Rockstar начала готовить страницу к запуску предзаказов, особенно на фоне недавних сообщений о том, что магазины Best Buy уже готовятся к старту продаж. Однако позже выяснилось, что упоминание cta_preorder присутствует на сайте ещё с 2024 года.
Тем не менее это не отменяет того факта, что предзаказы GTA 6 действительно могут стартовать уже 18 мая - достоверность рассылки крупнейшего ритейлера уже подтвердил надежный инсайдер. Игра всё ещё заявлена к релизу на 19 ноября, а значит Rockstar и Take-Two рано или поздно придётся раскрыть стоимость проекта и открыть возможность ранней покупки.
На фоне огромного ажиотажа вокруг GTA 6 фанаты продолжают обсуждать возможную цену игры, а также ждут полноценный третий трейлер. Пока же никаких официальных анонсов о предзаказах Rockstar не делала.
Всё одно да потому. Может хватит этих слухов от фанатов, которые не знают чем уже себя занять, как кроме собирать слухи.
Кто этот кал вообще ждёт? ГЫТЫА, просто жалкая пародия на Вотч Догс.
По факту о гта 6 только 3 новости, это слив, анонс с первым трейлером и трейлер 2, ВСЁ! Зато слухов просто пздц сколько 🤣
клоунада продолжается
Прогрев слухожоров.