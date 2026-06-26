Пользователь социальной сети X заявил о покупке 500 цифровых копий Grand Theft Auto VI для перепродажи

Пользователь социальной сети X под псевдонимом AryanBundles привлек внимание игрового сообщества заявлением о приобретении 500 цифровых копий игры Grand Theft Auto VI на общую сумму 54 720 долларов. По словам автора публикации, он снял накопления со своего пенсионного счета, чтобы инвестировать в покупку и заработать на последующей перепродаже.

Официальный запуск предварительных заказов на новую часть популярной серии от компании Rockstar Games состоялся 25 июня 2026 года. Вскоре после этого в сети появилось сообщение от начинающего перекупщика, который решил приобрести крупную партию издания Ultimate Edition для консоли PlayStation 5. По его мнению, проект станет самой ожидаемой игрой в истории, и когда запасы в магазинах закончатся, он сможет контролировать предложение на рынке и перепродать копии с наценкой в 2-3 раза ближе к рождественским праздникам.

В качестве подтверждения своих слов пользователь прикрепил снимок экрана из цифрового магазина, где в корзине отображалось 500 копий игры по цене 99.99 долларов за единицу товара. С учетом налоговой ставки в размере 9.45% итоговая стоимость составила 54 720 долларов. Тем не менее, участники обсуждения быстро выявили ряд нестыковок в представленных доказательствах.

Прежде всего комментаторы указали на то, что скриншот демонстрирует лишь страницу подтверждения заказа, а не финальный чек об оплате, что позволяет сымитировать покупку без реального списания средств. Кроме того, пользователи напомнили, что цифровые версии игр поставляются по неограниченной лицензии и не могут закончиться на серверах. Даже в случае с физическими изданиями на рынке США и Европы покупатели часто получают лишь пустые коробки с кодом для загрузки вместо реального диска.

В комментариях под публикацией большинство участников сошлись во мнении, что данное заявление является шуткой или попыткой привлечь внимание аудитории ради просмотров. Сам автор продолжает отвечать на критику призывами рисковать ради высокой прибыли, однако реальных доказательств завершения транзакции так и не предоставил.