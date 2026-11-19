Голландская стримерша Juun вызвала бурную реакцию в сети, резко высказавшись по поводу романтических сцен в Grand Theft Auto VI. В своём посте она процитировала популярное видео журналиста Пола Тасси, где показана прогулка главных героев Джейсона и Лусии по пляжу: они держатся за руки, заходят в воду, катаются на гидроцикле и проводят вместе время. Juun написала:

Вы же понимаете, что это можно делать в реальной жизни? Можно буквально сэкономить сотню баксов и просто сводить настоящую девушку на пляж. Для этого не нужна видеоигра.

Пост быстро набрал тысячи лайков, сотни комментариев и цитат. Часть аудитории поддержала стримершу, согласившись, что чрезмерный акцент на симуляции отношений в игре выглядит странно. Другие, напротив, возразили: в игре можно просто выключить консоль, а реальные отношения далеко не всегда такие идеальные и спокойные.