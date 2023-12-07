Популярность GTA VI уже вовсю используется различными аферистами 

Хотя GTA VI появится в продаже только в 2025 году, мошенники уже вовсю используют популярность серии, стараясь провести аферу. Вскоре после появления первого официального трейлера к игре аферисты начали заваливать сеть обещаниями скачать полную версию.

На Reddit пользователь 'da13371337bpf' поделился скриншотом якобы инсталлятора для игры, который уже распространяется на некоторых сайтах. Программа привлекает внимание не только тем, что это явная подделка, но и тем, что ПК-версия игры даже не была подтверждена.

Вероятность успеха подобных афер заключается в огромной популярности серии, а также в том, что многие люди обычно не следят за профильными сайтами. Так что, столкнувшись с возможностью поиграть в GTA VI, найдутся те, кто решит отбросить осторожность и заразить свой компьютер каким-нибудь вирусом.

Как отмечает DualShockers, во многих случаях распространяемые поддельные файлы не обязательно представляют угрозу. В некоторых случаях это могут быть легальные игры, которые были модифицированы, чтобы придать им черты GTA VI, или просто воспользоваться ее названием, чтобы привлечь к себе внимание.

В этом случае ответственные за "аферу" люди зарабатывают деньги, делая скачивание доступным на сайтах, изобилующих рекламой, или в системах, вознаграждающих за каждое скачивание. Если вы попались на удочку мошенников по поводу GTA VI, лучше сразу удалить установленное программное обеспечение и проверить свой ПК на предмет опасных вирусов хорошим антивирусным ПО.

В более серьезных случаях единственным решением останется лишь форматирование зараженной машины, чтобы не осталось никаких следов возможного вредоносного ПО.