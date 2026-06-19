Популярный стример предложил заплатить 250 тысяч долларов за раннюю копию GTA 6

Американский стример и контент-мейкер Эдин Росс объявил настоящую охоту за ранней копией долгожданного блокбастера GTA 6. Росс готов выложить за возможность поиграть в GTA 6 до официального релиза колоссальную сумму в 250 тысяч долларов США.

Предложение прозвучало практически сразу после того, как Rockstar обнародовала новые материалы по игре 18 июня 2026 года. Поклонники прекрасно знают, что Росс не бедствует, и вполне могут поверить в серьезность его намерений.

Очевидно, что сама Rockstar Games не пойдет на поводу у стримера, даже если бы он предложил вдвое большую сумму. Однако главная опасность, по мнению сообщества, кроется в сотрудниках компании или сторонних подрядчиках, которые могут иметь доступ к игре. Сумма в четверть миллиона долларов способна стать серьезным искушением для многих.

В комментариях к новости фанаты встретили эту инициативу крайне негативно. Игроки надеются, что никто не переступит черту ради прихоти стримера и не испортит всеобщее ожидание от релиза.