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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 839 оценок

Популярный стример предложил заплатить 250 тысяч долларов за раннюю копию GTA 6

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Американский стример и контент-мейкер Эдин Росс объявил настоящую охоту за ранней копией долгожданного блокбастера GTA 6. Росс готов выложить за возможность поиграть в GTA 6 до официального релиза колоссальную сумму в 250 тысяч долларов США.

Предложение прозвучало практически сразу после того, как Rockstar обнародовала новые материалы по игре 18 июня 2026 года. Поклонники прекрасно знают, что Росс не бедствует, и вполне могут поверить в серьезность его намерений.

Очевидно, что сама Rockstar Games не пойдет на поводу у стримера, даже если бы он предложил вдвое большую сумму. Однако главная опасность, по мнению сообщества, кроется в сотрудниках компании или сторонних подрядчиках, которые могут иметь доступ к игре. Сумма в четверть миллиона долларов способна стать серьезным искушением для многих.

В комментариях к новости фанаты встретили эту инициативу крайне негативно. Игроки надеются, что никто не переступит черту ради прихоти стримера и не испортит всеобщее ожидание от релиза.

Индустрия
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Комментарии:  24
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov
6
Товарищ Марик

250к + минет каждому сотруднику и ему дадут подержать коробочку от диска с гта6)

4
Haranis

клоунский понт кошельком

4
Пользователь ВКонтакте

Rockstar так и дал конечно))) еб он наивный // Алексей Башлачев

3
Kamishini1993

Люди себе уже такого нафантазировали с этой игрой а это ведь всего лишь будет гта

2
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