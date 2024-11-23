Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в "разнообразии"

Ни для кого не секрет, что в игровой индустрии, да и не только, царит полный хаос, связанный с погоней издателей и разработчиков за рейтингом DEI, который отвечает за разнообразие - как среди персонажей в самой игре, так и среди сотрудников компании разработчика.

Многие игры стали жертвами такого подхода к разработке и, как показывает практика, лишь немногие из этих игр увенчаются успешными продажами и приемом потребителей. Как правило, это игры, которые уже относятся к какой-либо крупной франшизе и уже обречены на крупные продажи. Остальные же проекты с треском проваливаются ввиду сомнительных повествовательных и геймплейных решений.

Теперь же, стало известно, что одним из таких разработчиков могли стать Rockstar Games. Пользователи X начали активно обсуждать фотографию, на которой изображен женский коллектив разработчиков компании и заметили большие изменения в составе команды со времен Red Dead Redemption 2 в сторону более "разнообразного" коллектива.

В сети так же ходили слухи про участие одной из самых ненавистных консалтинговых компаний Sweet Baby Inc в разработке GTA 6, но эти слухи быстро развеяли, опираясь на отсутствие упоминаний проекта на веб-сайте компании. С уходом одного из основателей Rockstar - Дэна Хаузера, пользователи сети начали еще больше опасаться за будущий проект компании и его художественную целостность. Неужели они рискнут и поставят на кон свою репутацию и игру такого масштаба? Впрочем, это предстоит узнать только в следующем году.

Напомним, игра должна выйти в осенний период 2025 года.