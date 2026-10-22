Пора тренировать пальцы! В Британии фитнес-центр запустил специальную программу тренировок для подготовки к GTA 6

Как мы и писали пару дней назад, до выхода самой главной игры в открытом мире остается ровно месяц. И пока одни игроки делятся шуточными советами по выживанию до релиза GTA 6, кто-то пошел еще дальше и начал специальную физическую подготовку к предстоящим игровым марафонам прохождения огромной игры.

Как стало известно, британская сеть тренажерных залов PureGym совместно с персональным тренером и ветераном Королевских ВВС Дэвидом Хоупом представила специальный комплекс разминки для пальцев и кистей рук. Программа нацелена на фанатов, планирующих провести десятки часов за геймпадом на старте продаж Grand Theft Auto 6, и призвана предотвратить онемение конечностей, туннельный синдром и боли в запястьях.

Комплекс состоит из трех базовых упражнений:

поочередные касания подушечки большого пальца с каждым пальцем руки;

интенсивные циклы сжимания и разжимания кулаков;

легкие упоры («отжимания») на кончиках пальцев от твердой поверхности.

Каждое упражнение рекомендуется выполнять сериями по 10 повторений до начала игровой сессии и сразу после ее окончания.

Мы всегда делаем разминку перед бегом или походом в зал — так почему бы не размяться перед многочасовым погружением в игру? Ваши пальцы и ладони выполняют тяжелую механическую работу, в то время как остальное тело практически обездвижено. Всего несколько минут предварительной подготовки и короткие паузы каждый час помогут избежать скованности суставов на следующий день

— объяснил тренер.

Для тех, кто планирует засиживаться в Вайс-Сити до глубокой ночи, специалист также разработал короткую 30-секундную суставную гимнастику для спины и ног.

К столь ожидаемой премьере бизнес готовится своим проверенным способом... Напомним, ранее во Флориде официально запустили производство реального пива по мотивам GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.