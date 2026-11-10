"Посидите дома и дайте нам передохнуть": полиция США с нетерпением ждет релиза GTA 6

Пока вся игровая индустрия находится в состоянии подготовки к шторму в виде долгожданного релиза Grand Theft Auto 6, хоть кто-то собирается отдохнуть в этот день. Период премьеры как минимум обещает заметно облегчить жизнь американской полиции.

Полицейский департамент города Гринсборо в штате Северная Каролина опубликовал в социальной сети X ироничное обращение к гражданам. Стражи порядка призвали разработчиков из Rockstar Games поторопиться с релизом GTA 6, чтобы разгрузить патрули на улицах:

«GTA 6 нужно выйти как можно скорее, чтобы вы все наконец-то остались дома и дали нам спокойно перевести дух», — написали представители ведомства.

Публикация моментально привлекла внимание фанатов и уже разлетелась на цитаты. В комментариях пользователи с юмором поддержали такую публикацию, отметив, что с 19 ноября уровень уличных нарушений в реальном мире действительно может снизиться до рекордных минимумов, пока миллионы людей будут виртуально грабить заведения Вайс-Сити вместе с Джейсоном и Люсией.

Основания для таких прогнозов действительно есть. По предварительным оценкам аналитиков, только на территории США около 1,5 миллиона человек планируют взять официальные отгулы или оформить больничные в день выхода блокбастера, что грозит американской экономике кратковременными потерями производительности примерно на $1 миллиард.

Grand Theft Auto 6 будет доступна для игры уже 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.