Появилась неожиданная информация о дате выхода GTA VI

Если верить инсайдерам, GTA VI будет доступна в ноябре 2024 года, а анонс можно ожидать уже в 2023. Об этом сообщает издание Altchar, со ссылкой на пользователя Budz, известного своими надежными сливами о Rockstar Games. Такая дата удивила многих поклонников игры, настраивавшихся на более длительное ожидание. Наиболее вероятный месяц первого трейлера – декабрь. Именно тогда будет церемония The Game Awards 2023, на который и может быть представлено продолжение легендарной серии.
Кроме того, в недавнем финансовом отчете Rockstar Games содержался намек на “революционные игры”, которые будут выпущены в период с апреля 2024 по март 2025 года, что хорошо согласуется со сливом от Budz.
Опять слух, сколько можно уже, тоже самое что гадать на картах.
шок контент
а впрочем...
Вряд ли, даже если покажут первый ролик в конце 2023 она успеет выйти в ноябре 2024.
Между первым оф.анонсом и выходом полюбасу пройдет пару лет, как всегда.
ГТА 4: анонс 2006 г. - выход 2008 г.
ГТА 5: анонс 2011 г. - выход 2013 г.
Не думаю, что у них что-то изменится в этом плане с ГТА 6)
Последняя часть анонсировалась больше десяти лет назад, с тех пор изменилось все! Если и судить, то по крайнему блокбастеру -- РДР2. Анонс был осенью 2016 -- выход планировался через год, но потом его сдвинули.
Сейчас нет никаких предпосылок анонсировать продолжение задолго до релиза, год кажется вполне логичным сроком для такого рода проекта с высочайшей степенью ожидания. Тем более если старт будет сугубо консольным, новое поколение еще нескоро, пк-версию можно полировать уже после снятия сливок. Думается, если бы не онлайн составляющая, а это по сути еще одна игра, то анонс давно состоялся. Так же наверняка кучу человеко-часов отнимает именно этот сегмент разработки, который потом и принесет основной профит по дистанции, как было с ГТА5.
Новость конечно -- гадание на кофейной гуще, но вполне имеет место быть, так или иначе анонс не за горами. Если не в этом году, то следующем с большой вероятностью представят. Соответственно, релиз в 2025 году, что укладывается в отчетные данные.
Согласен с maximus388. 10 лет уже прошло. Рынок стал другой. Да и уже давно пора сбавить обороты в маркетинге GTA, два года рекламировать нет зачем, IP сделает все за себя.
Тем более, что в GTA 6 снова будет онлайн, а GTA V продавалась невероятно сильно из-за него. И если GTA V с онлайном была, как проба пера с полноценным онлайном и когда уже это для Take Two показало на все 100%, то нет смысла растягивать расстояние между анонсом и окном выхода.
Абсолютно нет, по финтотчёту/инвесторскому звонку уже понятно было последнему что анонс будет в конце 23 или начале 24