Появилась неожиданная информация о дате выхода GTA VI

Если верить инсайдерам, GTA VI будет доступна в ноябре 2024 года, а анонс можно ожидать уже в 2023. Об этом сообщает издание Altchar, со ссылкой на пользователя Budz, известного своими надежными сливами о Rockstar Games. Такая дата удивила многих поклонников игры, настраивавшихся на более длительное ожидание. Наиболее вероятный месяц первого трейлера – декабрь. Именно тогда будет церемония The Game Awards 2023, на который и может быть представлено продолжение легендарной серии.

Кроме того, в недавнем финансовом отчете Rockstar Games содержался намек на “революционные игры”, которые будут выпущены в период с апреля 2024 по март 2025 года, что хорошо согласуется со сливом от Budz.