Команда MGV Dubbing представила первую видео-демонстрацию неофициальной русской озвучки Grand Theft Auto VI. Работа над локализацией активно продолжается, а до выхода первой публичной версии осталось совсем немного.
В представленном видеоролике можно оценить текущее качество дубляжа, звучание голосов персонажей, передачу эмоций и интонаций оригинальных реплик.
Из-за технических ограничений неофициального порта GTA VI на ПК качество изображения и стабильность работы игры в демонстрации пока оставляют желать лучшего. Тем не менее видеоролик позволяет составить первое впечатление о русскоязычной локализации.
Отдельного внимания заслуживает масштаб проекта — по данным команды, в игре насчитывается более 1,7 миллиона реплик. Для ускорения процесса озвучивания было арендовано более десяти серверов, на которых параллельно выполняется синтез речи. Однако даже с использованием таких вычислительных мощностей обработка столь внушительного объёма диалогов потребует значительного времени.
Работа над локализацией продолжается. Точная дата выхода первой публичной версии русской озвучки пока не объявлена.
Ух! Обожаю период подобных лихорадок! :)))))))))))) На трекерах, когда новьё качают, шо не минута то новость, патчи - шматчи!)))))))))))))))))))))))))) Конверторы - шмарверторы, премиум изданий и сохранок "туды - сюды" от разных релизов!:)) Вот так весело время и идёт, и скоро уже до 60 фпс вырастет в пк портах ЖТА 6, ух! :))))))))))))))))))))))
что это за чушь вся лагает, лучше вообще не играть с такими лагами психопаты
как Arkham Knight на старте))
Спасибо ИИ за порт гта 6. Через месяц можно будет играть с нормальным FPS
Лаги,адовые просто