Команда MGV Dubbing представила первую видео-демонстрацию неофициальной русской озвучки Grand Theft Auto VI. Работа над локализацией активно продолжается, а до выхода первой публичной версии осталось совсем немного.

В представленном видеоролике можно оценить текущее качество дубляжа, звучание голосов персонажей, передачу эмоций и интонаций оригинальных реплик.

Из-за технических ограничений неофициального порта GTA VI на ПК качество изображения и стабильность работы игры в демонстрации пока оставляют желать лучшего. Тем не менее видеоролик позволяет составить первое впечатление о русскоязычной локализации.

Отдельного внимания заслуживает масштаб проекта — по данным команды, в игре насчитывается более 1,7 миллиона реплик. Для ускорения процесса озвучивания было арендовано более десяти серверов, на которых параллельно выполняется синтез речи. Однако даже с использованием таких вычислительных мощностей обработка столь внушительного объёма диалогов потребует значительного времени.

Работа над локализацией продолжается. Точная дата выхода первой публичной версии русской озвучки пока не объявлена.