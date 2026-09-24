Появились фото официальных демонстрационных коробок GTA 6, которые Rockstar разослала в магазины перед релизом

В сети появились снимки официальных демонстрационных коробок Grand Theft Auto 6, которые Rockstar Games начала рассылать в розничные магазины. На фотографиях, распространившихся по социальным сетям, запечатлен стандартный пластиковый кейс для PlayStation 5 с полным оформлением. Лицевая сторона представляет собой классический коллаж в стиле GTA, а оборотная сторона украшена артом с Джейсоном и Лусией на фоне заката, дополненным кратким синопсисом сюжета и крупным призывом оформить предзаказ для получения бонуса Vintage Vice City Pack.

Как отмечает ретейлеры, это демонстрационные коробки - пустые кейсы без диска и кода, которые магазины выставляют на полки для привлечения внимания покупателей. Подобные дисплеи уже были замечены в Великобритании, в частности в сетях Currys и Smyths Toys.

Появление официальных материалов в магазинах показывает, что маркетинговая машина Rockstar набирает обороты. До релиза 19 ноября 2026 года остается около двух месяцев.