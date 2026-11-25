В интернете появились первые кадры игрового процесса неофициальных ПК-портов Grand Theft Auto VI. Энтузиастам и хакерам потребовалось всего 48 часов, чтобы добиться запуска игры с относительно приемлемым отображением графики. Важную роль в этом сыграла публикация исполняемого файла, полученного из утёкшей сборки GTA VI для Xbox Series X.

Однако говорить о полноценной работоспособности игры пока рано. Производительность остаётся крайне нестабильной, а изображение содержит многочисленные графические артефакты. Тем не менее ситуация заметно улучшилась: вместо чёрного экрана и серьёзно искажённой графики теперь можно увидеть окружение, которое уже напоминает оригинальную GTA VI.

Таким образом, несмотря на появление первых видеозаписей игрового процесса, неофициальные ПК-версии пока непригодны для нормального прохождения. Тем, кто рассчитывает поиграть в GTA VI на компьютере, придётся подождать дальнейшего прогресса. При этом достигнутые за столь короткий срок результаты выглядят весьма впечатляющими.

За последнее время появилось несколько новых неофициальных портов и ответвлений существующих проектов. Наиболее продвинутым на данный момент считается Belobug — форк проекта VIctory. В этой сборке открытый мир уже близок по внешнему виду к оригинальной игре: отображаются освещение, текстуры, персонажи, транспорт, растительность, вода и небо. Кроме того, разработчикам удалось добиться прохождения сюжетных миссий при относительно редких вылетах. Главным препятствием остаётся производительность, составляющая всего 3–5 FPS.

Отдельного внимания заслуживает проект XCL, разработчики которого заявили о достижении 30 FPS при запуске GTA VI на ПК. Позднее один из тестировщиков сообщил о производительности 28–30 кадров в секунду непосредственно в игре, однако не предоставил подтверждающих скриншотов или видеозаписей. При этом другие испытания показали, что игра способна пройти дальше главного меню и начать загрузку игрового мира, но процесс сопровождается зависаниями и аварийным завершением работы. Поэтому заявленные 30 FPS пока нельзя считать подтверждённым показателем полноценного игрового процесса.

Следом идут сборка ZETTROX на основе VIctory и проект hyphennn's victory-fork, ориентированный на видеокарты NVIDIA. Эти разработки позволяют пройти пролог за Лусию и добраться до первой миссии Джейсона под названием Gone Fishing. Однако производительность здесь ещё ниже — около 2 FPS.