Предполагаемая исполнительница роли Люсии в GTA 6 поделилась новым роликом в образе героини

Предполагаемый исполнитель роли Люсии Эчеверриа в GTA 6 вновь объявилась в сети через аккаунт X (бывший Twitter) MiiuMiu_. Аккаунт недавно поделился видео, на котором она заходит в магазин в образе Люсии из официального трейлера игры. Несмотря на то, что она очень похожа на персонажа, ее роль в Grand Theft Auto 6 еще не подтверждена.

Александра Эчаварри (Alexandra Echavarri) изначально была названа актером озвучки Люсии после утечки информации в сентябре 2022 года. Примечательно, что актриса рассказала, что озвучивала персонажа Люпе в Grand Theft Auto Online.

Видеоролик, представленный выше, был загружен Лусией Эчеверриа на ее X-аккаунте @MiiuMiu_ с загадочной подписью, намекающей на ее предполагаемое участие в предстоящем релизе Rockstar Games, Grand Theft Auto 6.

Много не скажу. Не могу дождаться, чтобы рассказать больше

На видео она заходит в магазин, после чего двое неназванных лиц сравнивают ее сходство с главной героиней грядущей игры, которую также зовут Люсия. Ее наряд в ролике поразительно похож на одежду персонажа из дебютного трейлера игры, который вышел 5 декабря 2023 года.

На X-аккаунте Люсии Эчеверриа указано ее местоположение - Майами, штат Флорида, который послужил вдохновением для Vice City, локации на карте GTA 6, а в биографии упоминается "Grand Theft Auto 6 Protagonist".

Как уже было сказано выше, нет никаких подтверждений относительно ее роли в следующей части Grand Theft Auto. Ни Rockstar Games, ни ее материнская компания Take-Two Interactive не отвечают на эти заявления и не предоставляют никакой информации.

Кроме того, маловероятно, что разработчики позволят актерам игры раскрыть свои роли таким образом. Поэтому читателям стоит дождаться официального заявления об актерах озвучки GTA 6.