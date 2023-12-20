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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 296 оценок

Предполагаемая исполнительница роли Люсии в GTA 6 поделилась новым роликом в образе героини

butcher69
Новости

Предполагаемый исполнитель роли Люсии Эчеверриа в GTA 6 вновь объявилась в сети через аккаунт X (бывший Twitter) MiiuMiu_. Аккаунт недавно поделился видео, на котором она заходит в магазин в образе Люсии из официального трейлера игры. Несмотря на то, что она очень похожа на персонажа, ее роль в Grand Theft Auto 6 еще не подтверждена.

Александра Эчаварри (Alexandra Echavarri) изначально была названа актером озвучки Люсии после утечки информации в сентябре 2022 года. Примечательно, что актриса рассказала, что озвучивала персонажа Люпе в Grand Theft Auto Online.

Видеоролик, представленный выше, был загружен Лусией Эчеверриа на ее X-аккаунте @MiiuMiu_ с загадочной подписью, намекающей на ее предполагаемое участие в предстоящем релизе Rockstar Games, Grand Theft Auto 6.

Много не скажу. Не могу дождаться, чтобы рассказать больше

На видео она заходит в магазин, после чего двое неназванных лиц сравнивают ее сходство с главной героиней грядущей игры, которую также зовут Люсия. Ее наряд в ролике поразительно похож на одежду персонажа из дебютного трейлера игры, который вышел 5 декабря 2023 года.

На X-аккаунте Люсии Эчеверриа указано ее местоположение - Майами, штат Флорида, который послужил вдохновением для Vice City, локации на карте GTA 6, а в биографии упоминается "Grand Theft Auto 6 Protagonist".

Как уже было сказано выше, нет никаких подтверждений относительно ее роли в следующей части Grand Theft Auto. Ни Rockstar Games, ни ее материнская компания Take-Two Interactive не отвечают на эти заявления и не предоставляют никакой информации.

Кроме того, маловероятно, что разработчики позволят актерам игры раскрыть свои роли таким образом. Поэтому читателям стоит дождаться официального заявления об актерах озвучки GTA 6.

7
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
ALEX-220

хороший попец у нее

12
Kazerad

Я бы сказал, что она со всех сторон очень хороша)

8
serg pc Kazerad

ну да есть за что схватить))

1
DonPivchello

я бы ее и туда и сюда отжахал по самые не балуй ооооооооооооо даааааа моя мечта скоро сбудица

-1
darkMarshall DonPivchello

О, еще один сексуально озабоченный девственник, который будет дрочить на модельки

-5
DonPivchello darkMarshall

я и на твой впопенгаген дрокаю ооооооооооооооох май гадбл

2
Антон Патриарх Логвинов

Нормальная такая срака. Приятно будет играть от 3го лица.

2
B e s i k

Это только у меня PG - плеер перестал работать?Уже неделю не работает а то и больше...

2
serg pc

похоже да, у меня работает, почистить кеш браузера, может ошибки какие то

1
B e s i k serg pc

Чистил и на более старой и на самой новой версии браузера результат тот же

0
Kolyambus55RUS
-1
DenisVTR

Ну в реале она куда лучше чем в игре. Особенно в плане лица

1
Случайный Игрок

Постанова видно же. Никто бы её не узнал, только безумные фанатики разве что.

0
Собираю Минусы

эта тоже в суд на Рокстар подаст как недоджокер?))

-1
Ledore

надеюсь игра не выйдет на пк

-46
OnlyWatch

Ты выполняешь челлендж по быстрому набору минусов?

16
neeXXXT

После бета версии на соснолях игра выйдет в финальном релизе для ПК бояр!

8
KANSERVATOR

будешь тестировать для пк бояр, полировать игру для нас

4
BoT_TaK_BoT OnlyWatch

выполняет челлендж по набросу кала на вентилятор

2
serg pc

ной она выйдет)

1