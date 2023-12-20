Предполагаемая исполнительница роли Люсии в GTA 6 поделилась новым роликом в образе героини

Предполагаемый исполнитель роли Люсии Эчеверриа в GTA 6 вновь объявилась в сети через аккаунт X (бывший Twitter) MiiuMiu_. Аккаунт недавно поделился видео, на котором она заходит в магазин в образе Люсии из официального трейлера игры. Несмотря на то, что она очень похожа на персонажа, ее роль в Grand Theft Auto 6 еще не подтверждена.
Александра Эчаварри (Alexandra Echavarri) изначально была названа актером озвучки Люсии после утечки информации в сентябре 2022 года. Примечательно, что актриса рассказала, что озвучивала персонажа Люпе в Grand Theft Auto Online.
Видеоролик, представленный выше, был загружен Лусией Эчеверриа на ее X-аккаунте @MiiuMiu_ с загадочной подписью, намекающей на ее предполагаемое участие в предстоящем релизе Rockstar Games, Grand Theft Auto 6.
Много не скажу. Не могу дождаться, чтобы рассказать больше
На видео она заходит в магазин, после чего двое неназванных лиц сравнивают ее сходство с главной героиней грядущей игры, которую также зовут Люсия. Ее наряд в ролике поразительно похож на одежду персонажа из дебютного трейлера игры, который вышел 5 декабря 2023 года.
На X-аккаунте Люсии Эчеверриа указано ее местоположение - Майами, штат Флорида, который послужил вдохновением для Vice City, локации на карте GTA 6, а в биографии упоминается "Grand Theft Auto 6 Protagonist".
Как уже было сказано выше, нет никаких подтверждений относительно ее роли в следующей части Grand Theft Auto. Ни Rockstar Games, ни ее материнская компания Take-Two Interactive не отвечают на эти заявления и не предоставляют никакой информации.
Кроме того, маловероятно, что разработчики позволят актерам игры раскрыть свои роли таким образом. Поэтому читателям стоит дождаться официального заявления об актерах озвучки GTA 6.
хороший попец у нее
Я бы сказал, что она со всех сторон очень хороша)
ну да есть за что схватить))
я бы ее и туда и сюда отжахал по самые не балуй ооооооооооооо даааааа моя мечта скоро сбудица
О, еще один сексуально озабоченный девственник, который будет дрочить на модельки
я и на твой впопенгаген дрокаю ооооооооооооооох май гадбл
Нормальная такая срака. Приятно будет играть от 3го лица.
Это только у меня PG - плеер перестал работать?Уже неделю не работает а то и больше...
похоже да, у меня работает, почистить кеш браузера, может ошибки какие то
Чистил и на более старой и на самой новой версии браузера результат тот же
Ну в реале она куда лучше чем в игре. Особенно в плане лица
Постанова видно же. Никто бы её не узнал, только безумные фанатики разве что.
эта тоже в суд на Рокстар подаст как недоджокер?))
надеюсь игра не выйдет на пк
Ты выполняешь челлендж по быстрому набору минусов?
После бета версии на соснолях игра выйдет в финальном релизе для ПК бояр!
будешь тестировать для пк бояр, полировать игру для нас
выполняет челлендж по набросу кала на вентилятор
ной она выйдет)