Предполагаемая модель Лусии в GTA 6 Манни Л. Перес иронично прокомментировала рост своей популярности в соцсетях

Пока маркетинговая кампания Grand Theft Auto 6 набирает обороты, Rockstar Games продолжает хранить молчание относительно актерского состава игры. Официально список исполнителей главных ролей до сих пор не подтвержден, однако фанаты уже давно связывают актрису Манни Л. Перес с образом Лусии - одной из двух протагонистов GTA 6.

Недавно Перес вернулась в соцсети после удаления аккаунта и столкнулась с резким ростом популярности. По имеющимся данным, за 30 дней ее публикации набрали около 18 миллионов просмотров. Комментируя это внимание, актриса с долей иронии заявила:

18 миллионов просмотров за 30 дней... Я не знаю, что это значит.

Этот ответ мгновенно стал новой темой для обсуждений среди фанатов, которые пытаются найти подтверждение ее участия в игре. Фанаты GTA даже выдвинули теорию, что это отсылка к словам Лусии в расширенном трейлере: "Я не знаю, что это такое".

Слухи о том, что Перес озвучивает Лусию, ходят уже около двух лет. Сама актриса ни разу не подтвердила и не опровергла эту информацию. Фанаты указывают на ее предыдущий опыт работы с Rockstar - в частности, озвучивание NPC в обновлении "Ограбление казино" для GTA Online. Кроме того, сходство голоса актрисы в интервью с диалогами Лусии лишь подогревает теорию.

Ситуацию добавило и недавнее подтверждение актера Стивена Рута, который признался, что играет Брайана Хедера в GTA 6. Это дало сообществу еще один повод внимательнее изучать предполагаемый состав актеров, хотя официальные лица Rockstar по-прежнему не комментируют эту информацию.

На данный момент фанаты GTA 6 вынуждены довольствоваться догадками и косвенными уликами. Rockstar активно раскрывает детали мира и персонажей через маркетинг, но имена исполнителей ролей Лусии и Джейсона остаются официально не подтвержденными. Похоже, сообщество будет искать ответы вплоть до самого релиза игры.