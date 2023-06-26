Предполагаемые актеры озвучки главных героев GTA 6, сыграли сценку, намекая на свое участие в проекте ©

Брайан Зампелла, актер, который, скорее всего, подарит свой голос одному из двух главных героев GTA 6, Джейсону, очевидно, снова начал намекать на свое явное участие в проекте во время прямого эфира в инсте.



На этот раз, в партнерстве с женщиной - как предполагает сообщество, актрисой, которая озвучит второго главного героя, Люсию - он исполнил сцену, напоминающую те, что были в серии Rockstar. Фанаты предполагают, что она представляет собой одну из интерлюдий, которые мы увидим в GTA 6.



Зампелла сидит на диване на заднем плане, а женщина готовит напитки. Мы видим, как она посыпает что-то в один из них. Затем она передает этот стакан ему. Через некоторое время мужчина падает на пол. Наконец, женщина берет в руки бейсбольную биту и бьет ею по полу рядом с головой Зампеллы. Можно предположить, что если бы это была сцена из игры, то персонаж получил бы удар по черепу.

Учитывая, что это уже второй подобный инцидент за неделю - ранее актер озвучки обсуждал "угон автомобилей, ночные клубы и Майами" с Джо Рубино, бывшим сотрудником Rockstar, - сообщество убеждается, что анонс полноценной GTA VI уже близок. На скорую дату намекает и скрытое сообщение, появившееся в GTA Online в недавнем обновлении San Andreas Mercenaries, и сообщения от инсайдеров индустрии.