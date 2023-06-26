Grand Theft Auto 6 2025 г.
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Предполагаемые актеры озвучки главных героев GTA 6, сыграли сценку, намекая на свое участие в проекте

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Procy_on
Новости

Брайан Зампелла, актер, который, скорее всего, подарит свой голос одному из двух главных героев GTA 6, Джейсону, очевидно, снова начал намекать на свое явное участие в проекте во время прямого эфира в инсте.

На этот раз, в партнерстве с женщиной - как предполагает сообщество, актрисой, которая озвучит второго главного героя, Люсию - он исполнил сцену, напоминающую те, что были в серии Rockstar. Фанаты предполагают, что она представляет собой одну из интерлюдий, которые мы увидим в GTA 6.

Зампелла сидит на диване на заднем плане, а женщина готовит напитки. Мы видим, как она посыпает что-то в один из них. Затем она передает этот стакан ему. Через некоторое время мужчина падает на пол. Наконец, женщина берет в руки бейсбольную биту и бьет ею по полу рядом с головой Зампеллы. Можно предположить, что если бы это была сцена из игры, то персонаж получил бы удар по черепу.

Учитывая, что это уже второй подобный инцидент за неделю - ранее актер озвучки обсуждал "угон автомобилей, ночные клубы и Майами" с Джо Рубино, бывшим сотрудником Rockstar, - сообщество убеждается, что анонс полноценной GTA VI уже близок. На скорую дату намекает и скрытое сообщение, появившееся в GTA Online в недавнем обновлении San Andreas Mercenaries, и сообщения от инсайдеров индустрии.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
РикоЧико

А может просто ноунейм на хайпе себе подписчиков в тиктоке набивает.

7
oleg21412

Вполне возможно

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если бы ты написал что это стрим шалав с твича, никто бы не отличил

1
bohdan2015

- а женщина готовит напитки

ору)

0
cuckold

Все ждyт-ждут, а игра выйдет херня-херней.

0
Саня Цукино Усаги

Это будет та же ГТА 5 с парой механик из RDR 2

1
DifficultSelby

А идика нах, эксперт

0
kotasha

Опять предположения и гадания по кофейной гуще.

0
RSV_GAMER_1987

шизойды только такое могут снимать!

0