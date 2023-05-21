Предполагаемый актер Джейсона в GTA 6, поделился еще одним фото, еще больше намекая на свою роль

Актер Брайан Зампелла либо намекает на свою роль в грядущей GTA 6, либо занимается поистине изощренным троллингом.
Несмотря на то, что информация не подтверждена, ходят слухи, что актер Брайан Зампелла будет играть одного из двух главных героев GTA 6, Джейсона. Правда, эти намеки исходили от самого Зампеллы с 2017 года. Недавнее фото, которым он делился, демонстрировало его в кепке задом-наперед в гавайской рубашке на фоне пальм.
Теперь же он поделился новым фото, на котором стоит лицом от камеры в сторону океана, одетый в серую майку и кепку задом наперед - именно этот наряд в основном ассоциировался с Джейсоном из утечек GTA 6.
И снова я хотел бы подчеркнуть, что это ничего не подтверждает. Зампелла вполне может разыгрывать хайп забавы ради, так же как и на самом деле он может являтся актером Джейсона в GTA 6, и на данном этапе одно не менее вероятно, чем другое. Если он троллит, то надо признать, у него очень хорошо получается.
«Досливается» он, турнут его и пойдет в одиночестве на берегу дальше стоять 🙂
Не турнут. Ибо это явно часть рекламной кампании перед чем-то большим. Ему явно сказали что-то публиковать, и он это делает. При этом, сливы не такие уж и серьезные, чтобы агриться на актёра.
"турнут" за что и чтобы что? Он уже несколько лет работы сделал по озвучке и моушенкапу, скорее всего все диалоги и сцены уже готовы. Чушь порешь полную.
еще один повёрнутый на "всё это хайп"
Дык слив то уже был.. всем сливам слив. xD)
После него какая разница, вся интрига умерла на корню. )
Все пошел "скрытый" пиар игры. Это значит скорый тизер или трейлер.
А вот это уже больше похоже на начало промо гта6. Ибо троллинг явно одобрен с верхушки Рокстар и Тейк Ту
Он из этих 100%идорок
Как ты это понял?
Думайте
Надеюсь GTA 6 никогда не выйдет на ПК! Только на наших любимых консолях.
смешно. смеёмся
Надеюсь твои надежды так и останутся надеждами.
Да-да, про эксклюзивы от Сони тоже так думали, но спс за подгон)