Предполагаемый актер Джейсона в GTA 6, поделился еще одним фото, еще больше намекая на свою роль ©

Актер Брайан Зампелла либо намекает на свою роль в грядущей GTA 6, либо занимается поистине изощренным троллингом.

Несмотря на то, что информация не подтверждена, ходят слухи, что актер Брайан Зампелла будет играть одного из двух главных героев GTA 6, Джейсона. Правда, эти намеки исходили от самого Зампеллы с 2017 года. Недавнее фото, которым он делился, демонстрировало его в кепке задом-наперед в гавайской рубашке на фоне пальм.

Теперь же он поделился новым фото, на котором стоит лицом от камеры в сторону океана, одетый в серую майку и кепку задом наперед - именно этот наряд в основном ассоциировался с Джейсоном из утечек GTA 6.

И снова я хотел бы подчеркнуть, что это ничего не подтверждает. Зампелла вполне может разыгрывать хайп забавы ради, так же как и на самом деле он может являтся актером Джейсона в GTA 6, и на данном этапе одно не менее вероятно, чем другое. Если он троллит, то надо признать, у него очень хорошо получается.