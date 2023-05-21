Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 530 оценок

Предполагаемый актер Джейсона в GTA 6, поделился еще одним фото, еще больше намекая на свою роль

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Procy_on
Новости

Актер Брайан Зампелла либо намекает на свою роль в грядущей GTA 6, либо занимается поистине изощренным троллингом.

Несмотря на то, что информация не подтверждена, ходят слухи, что актер Брайан Зампелла будет играть одного из двух главных героев GTA 6, Джейсона. Правда, эти намеки исходили от самого Зампеллы с 2017 года. Недавнее фото, которым он делился, демонстрировало его в кепке задом-наперед в гавайской рубашке на фоне пальм.

Теперь же он поделился новым фото, на котором стоит лицом от камеры в сторону океана, одетый в серую майку и кепку задом наперед - именно этот наряд в основном ассоциировался с Джейсоном из утечек GTA 6.

И снова я хотел бы подчеркнуть, что это ничего не подтверждает. Зампелла вполне может разыгрывать хайп забавы ради, так же как и на самом деле он может являтся актером Джейсона в GTA 6, и на данном этапе одно не менее вероятно, чем другое. Если он троллит, то надо признать, у него очень хорошо получается.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Nimlis

«Досливается» он, турнут его и пойдет в одиночестве на берегу дальше стоять 🙂

4
DeathCold

Не турнут. Ибо это явно часть рекламной кампании перед чем-то большим. Ему явно сказали что-то публиковать, и он это делает. При этом, сливы не такие уж и серьезные, чтобы агриться на актёра.

1
FlexGum

"турнут" за что и чтобы что? Он уже несколько лет работы сделал по озвучке и моушенкапу, скорее всего все диалоги и сцены уже готовы. Чушь порешь полную.

1
FlexGum DeathCold

еще один повёрнутый на "всё это хайп"

-4
potter790

Дык слив то уже был.. всем сливам слив. xD)

После него какая разница, вся интрига умерла на корню. )

1
AntonToxa

Все пошел "скрытый" пиар игры. Это значит скорый тизер или трейлер.

1
Makar_AS8

А вот это уже больше похоже на начало промо гта6. Ибо троллинг явно одобрен с верхушки Рокстар и Тейк Ту

-1
Porsche911GT3RS

Он из этих 100%идорок

-1
Stinger_Max

Как ты это понял?

2
Vladislav Zuborez

Думайте

-3
Папка Дженнаты Ортеги

Надеюсь GTA 6 никогда не выйдет на ПК! Только на наших любимых консолях.

-10
7fps

смешно. смеёмся

1
Пират_В_Законе

Надеюсь твои надежды так и останутся надеждами.

1
Smalko

Да-да, про эксклюзивы от Сони тоже так думали, но спс за подгон)

1