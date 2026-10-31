Предполагаемый исполнитель роли Джейсона из GTA 6 попал в скандал из-за репоста мема с Мелстроем

Дилан Рурк, которого поклонники считают возможным исполнителем роли Джейсона в GTA 6, привлёк внимание пользователей после репоста сомнительного мема в социальных сетях. В ролике мужчины играют в видеоигры, пока женщины занимаются тяжёлой работой и трудятся в шахтах. Подпись гласит: «Вот чем будут заниматься все девушки после выхода GTA 6».

Публикацию раскритиковали за устаревший стереотип о том, что видеоигры предназначены преимущественно для мужчин, а женщины якобы не так заинтересованы в них. Согласно данным Ассоциации развлекательного программного обеспечения США, женщины составляют 46% американской игровой аудитории. Причём речь идёт не только о мобильных играх, но и о ПК-гейминге.

Rockstar Games официально не раскрывала актёрский состав GTA 6, поэтому участие Рурка в роли Джейсона остаётся лишь предположением. Фанаты связывают его с персонажем из-за внешнего сходства и похожей манеры речи. Кроме того, Манни Л. Перес, которую считают исполнительницей роли Люсии, подписана на него в социальных сетях. В 2019 году Рурка также поздравили с получением роли в ещё не вышедшей видеоигре. Сам актёр слухи не подтверждал и не опровергал, предположительно из-за строгого соглашения о неразглашении.

Рурк быстро удалил репост, однако пользователи успели сохранить ролик и распространить его в социальных сетях. В комментариях одни назвали предполагаемого актёра неудачником, другие пошутили, что после такого Люсия точно бросит Джейсона. Некоторые также задались вопросом, почему в 2026 году всё ещё появляются шутки о том, что женщины не играют в видеоигры.

Публикация могла привлечь внимание Rockstar и из-за строгих ограничений на разглашение информации об игре. Однако основная волна критики была связана именно с содержанием ролика. Его автором оказался российский стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy.