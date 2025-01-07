Предполагаемый тестировщик GTA 6 рассказал о живом мире, где практически каждая деталь реагирует на действия игрока

Grand Theft Auto 6 обещает стать настоящей революцией в жанре игр с открытым миром. Согласно слухамП, новинка от Rockstar Games представит по-настоящему живой и динамичный игровой мир, где каждая деталь реагирует на действия игрока, а NPC выполняют свои задачи, от уборки улиц до масштабных строительных работ.
Предполагаемый тестировщик игры рассказал, что мир GTA 6 будет на 90% интерактивным, что означает, что мусор, обломки и другие предметы реагируют на окружение и поведение игрока. Например, после крупных аварий на улицах появятся бригады ремонтников и уборщиков, которые уберут обломки, починят поврежденные столбы и освободят движение. Такие команды будут работать с использованием крана, грузовиков и другой техники, естественно взаимодействуя с окружающим миром.
Кроме того, мир будет обладать разрушаемостью. Дороги и здания могут повреждаться от взрывов или других воздействий, оставляя реалистичные выбоины, которые затем постепенно заполняются мусором. Пример из первого трейлера игры показывает, как бутылка скатывается в выбоину, — деталь, которая символизирует внимание к мелочам.
Интерактивность затронет и погодные условия: разлитая вода останется на асфальте после дождя, пока не испарится или не высохнет. Подобные элементы сделают мир игры невероятно реалистичным.
Поведение NPC тоже выходит на новый уровень. Полицейские будут фиксировать место преступления, фотографировать улики, отмечать замеры, а затем транспортировать тела в морг или больницу. Свидетели станут сообщать о ваших действиях в полицию, если вы устроите перестрелку или спровоцируете крупное ДТП.
Как и к прочим слухам, к этому стоит относиться с большой долей недоверия, ведь у этого пользователя нет никакой репутации и все это может быть выдумкой. А может и не быть - мы узнаем об этом точно только с появлением официальной информации.
Да-да я тоже тестировал ГТА 6, там ещё можно будет зайти в каждый дом который будет в Маями и там даже можно будет найти себя. Запостите новость обязательно
даже можна будит капать зимлю до ядра зимли и политеть в космас???
а еще можно полететь в своей город и найти свой дом, где ты сидишь и граешь в гта 6
и грабить корованы
И дать себе же писдюлей?
да выдумка это всё. Сомневаюсь что можно реализовать огромный мир что бы при этом каждое здание могло разрушаться и при этом что бы не было багов и системки тянули, скажите ещё что в каждое здание можно будет зайти. К сожалению мир будет декорацией как во всех частях. Да будут детали но они не будут приобретать масштабный характер. Не возможно сделать на 90% детализированную игру, это как попытки сделать супер реалистичную игру. В мире нет такой.
Да как всегда нпс будут кидаться под машины, говорить что ты маньяк и кричать убегать от тебя. А собаки на частной собственности гавкать.
имитация жизни будет типо
Если прочитать треды по пятой части в 2011-2012, то можно увидеть беливы подобные этому практически один в один. Надо было ещё про землетрясение сказать, что прям идеально было.
А за преступления тебя посадят на...
Маловероятно что "каждая деталь". Такой подход потребует изрядной вычислительной мощности, явно превышающей даже топовые домашние компы и огромное место под хранение всех изменений в игровом мире.
хватит ,выпускайте уже трейлер геймплея
Ну да, реалистичный мир, как пить дать опять в инвентаре 20 пушек, доставаемых из воздуха.
Писдеш же, ну. Нет у соснолек таких мощностей.
А как же PSSR? Вон какой FPS у DLSS 4!
Так это статичный кадр - разумеется, в статике все четыре варианта ~ одинаково выглядеть будут) Такие вещи в динамике оцениваются - и вот там начинается всякое...
Так суть не о четкости, а хоть какойто играбельности 30-60FPS!
да да, накрутите себе впечатлений что-бы на релизе разочароваться
Хотя бы как в Bad Company 2 разрушаемость и будет топ
на 5090 поиграю с нетройнным рендерингом)
Через 2 года после бета теста на консольках...жди, ждун)
на уровне скайрима - идёшь себе, а каждая встречная собака тебе коммент отпускает. очень интерактивно) про ремонты после аварий вообще смех - игра по кд будет выглядеть как ремонт, тут же постоянно аварии
Землетрясения будут?
А шлюху можно будет трахнуть со всеми мелочами и подробностями? А пЫд0ра можно будет назвать пЫд0ром, ниггера ниггером? А, ну да, это не вписывается в повестку, за такое наказать/отменить могут)
ага же гта, конечно можно будет, а так же полететь на криптон и т-нуть маму супермена
влажные фантазии оставь при себе