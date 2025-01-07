Предполагаемый тестировщик GTA 6 рассказал о живом мире, где практически каждая деталь реагирует на действия игрока

Grand Theft Auto 6 обещает стать настоящей революцией в жанре игр с открытым миром. Согласно слухамП, новинка от Rockstar Games представит по-настоящему живой и динамичный игровой мир, где каждая деталь реагирует на действия игрока, а NPC выполняют свои задачи, от уборки улиц до масштабных строительных работ.

Предполагаемый тестировщик игры рассказал, что мир GTA 6 будет на 90% интерактивным, что означает, что мусор, обломки и другие предметы реагируют на окружение и поведение игрока. Например, после крупных аварий на улицах появятся бригады ремонтников и уборщиков, которые уберут обломки, починят поврежденные столбы и освободят движение. Такие команды будут работать с использованием крана, грузовиков и другой техники, естественно взаимодействуя с окружающим миром.

Кроме того, мир будет обладать разрушаемостью. Дороги и здания могут повреждаться от взрывов или других воздействий, оставляя реалистичные выбоины, которые затем постепенно заполняются мусором. Пример из первого трейлера игры показывает, как бутылка скатывается в выбоину, — деталь, которая символизирует внимание к мелочам.

Интерактивность затронет и погодные условия: разлитая вода останется на асфальте после дождя, пока не испарится или не высохнет. Подобные элементы сделают мир игры невероятно реалистичным.

Поведение NPC тоже выходит на новый уровень. Полицейские будут фиксировать место преступления, фотографировать улики, отмечать замеры, а затем транспортировать тела в морг или больницу. Свидетели станут сообщать о ваших действиях в полицию, если вы устроите перестрелку или спровоцируете крупное ДТП.

Как и к прочим слухам, к этому стоит относиться с большой долей недоверия, ведь у этого пользователя нет никакой репутации и все это может быть выдумкой. А может и не быть - мы узнаем об этом точно только с появлением официальной информации.