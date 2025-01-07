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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 837 оценок

Предполагаемый тестировщик GTA 6 рассказал о живом мире, где практически каждая деталь реагирует на действия игрока

butcher69
Новости

Grand Theft Auto 6 обещает стать настоящей революцией в жанре игр с открытым миром. Согласно слухамП, новинка от Rockstar Games представит по-настоящему живой и динамичный игровой мир, где каждая деталь реагирует на действия игрока, а NPC выполняют свои задачи, от уборки улиц до масштабных строительных работ.

Предполагаемый тестировщик игры рассказал, что мир GTA 6 будет на 90% интерактивным, что означает, что мусор, обломки и другие предметы реагируют на окружение и поведение игрока. Например, после крупных аварий на улицах появятся бригады ремонтников и уборщиков, которые уберут обломки, починят поврежденные столбы и освободят движение. Такие команды будут работать с использованием крана, грузовиков и другой техники, естественно взаимодействуя с окружающим миром.

Кроме того, мир будет обладать разрушаемостью. Дороги и здания могут повреждаться от взрывов или других воздействий, оставляя реалистичные выбоины, которые затем постепенно заполняются мусором. Пример из первого трейлера игры показывает, как бутылка скатывается в выбоину, — деталь, которая символизирует внимание к мелочам.

Интерактивность затронет и погодные условия: разлитая вода останется на асфальте после дождя, пока не испарится или не высохнет. Подобные элементы сделают мир игры невероятно реалистичным.

Поведение NPC тоже выходит на новый уровень. Полицейские будут фиксировать место преступления, фотографировать улики, отмечать замеры, а затем транспортировать тела в морг или больницу. Свидетели станут сообщать о ваших действиях в полицию, если вы устроите перестрелку или спровоцируете крупное ДТП.

Как и к прочим слухам, к этому стоит относиться с большой долей недоверия, ведь у этого пользователя нет никакой репутации и все это может быть выдумкой. А может и не быть - мы узнаем об этом точно только с появлением официальной информации.

-6
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
agula98

Да-да я тоже тестировал ГТА 6, там ещё можно будет зайти в каждый дом который будет в Маями и там даже можно будет найти себя. Запостите новость обязательно

24
KANSERVATOR

даже можна будит капать зимлю до ядра зимли и политеть в космас???

3
Темный-Властелин

а еще можно полететь в своей город и найти свой дом, где ты сидишь и граешь в гта 6

1
Темный-Властелин KANSERVATOR

и грабить корованы

0
RareEnok Темный-Властелин

И дать себе же писдюлей?

-3
Альбиберчери

да выдумка это всё. Сомневаюсь что можно реализовать огромный мир что бы при этом каждое здание могло разрушаться и при этом что бы не было багов и системки тянули, скажите ещё что в каждое здание можно будет зайти. К сожалению мир будет декорацией как во всех частях. Да будут детали но они не будут приобретать масштабный характер. Не возможно сделать на 90% детализированную игру, это как попытки сделать супер реалистичную игру. В мире нет такой.

4
вупсич пупсич

Да как всегда нпс будут кидаться под машины, говорить что ты маньяк и кричать убегать от тебя. А собаки на частной собственности гавкать.

0
Альбиберчери вупсич пупсич

имитация жизни будет типо

1
Victor_von_Ion

Если прочитать треды по пятой части в 2011-2012, то можно увидеть беливы подобные этому практически один в один. Надо было ещё про землетрясение сказать, что прям идеально было.

3
Otavek

А за преступления тебя посадят на...

0
BewitchingBaron

Маловероятно что "каждая деталь". Такой подход потребует изрядной вычислительной мощности, явно превышающей даже топовые домашние компы и огромное место под хранение всех изменений в игровом мире.

0
KILLA06

хватит ,выпускайте уже трейлер геймплея

0
Great-heartedElio

Ну да, реалистичный мир, как пить дать опять в инвентаре 20 пушек, доставаемых из воздуха.

0
Карнаж Абрамович

Писдеш же, ну. Нет у соснолек таких мощностей.

0
TrustingVayne

А как же PSSR? Вон какой FPS у DLSS 4!

-3
rmplaton TrustingVayne

Так это статичный кадр - разумеется, в статике все четыре варианта ~ одинаково выглядеть будут) Такие вещи в динамике оцениваются - и вот там начинается всякое...

0
TrustingVayne rmplaton

Так суть не о четкости, а хоть какойто играбельности 30-60FPS!

-1
TrustingVayne rmplaton
-1
selfreaver

да да, накрутите себе впечатлений что-бы на релизе разочароваться

0
Kollich

Хотя бы как в Bad Company 2 разрушаемость и будет топ

0
ze1n_82

на 5090 поиграю с нетройнным рендерингом)

-1
Шмоня Натанзон

Через 2 года после бета теста на консольках...жди, ждун)

0
BigusDickus

на уровне скайрима - идёшь себе, а каждая встречная собака тебе коммент отпускает. очень интерактивно) про ремонты после аварий вообще смех - игра по кд будет выглядеть как ремонт, тут же постоянно аварии

-1
Lunersun

Землетрясения будут?

-2
Аристов--Черный
-2
Шмоня Натанзон

А шлюху можно будет трахнуть со всеми мелочами и подробностями? А пЫд0ра можно будет назвать пЫд0ром, ниггера ниггером? А, ну да, это не вписывается в повестку, за такое наказать/отменить могут)

-3
Темный-Властелин

ага же гта, конечно можно будет, а так же полететь на криптон и т-нуть маму супермена

0
w0oozy

влажные фантазии оставь при себе

0