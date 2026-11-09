Предзагрузка GTA 6 стартовала в Новой Зеландии

Предзагрузка Grand Theft Auto VI уже стала доступна в Новой Зеландии. В ближайшие часы возможность скачать игру должна появиться и в остальных регионах. Владельцам PS5 и Xbox стоит заранее освободить место на накопителе: по предварительным данным, для установки потребуется около 209 ГБ свободного пространства.

На Xbox предзагрузка, как сообщается, начнётся одновременно во всех регионах — в 03:00 по московскому времени. На PlayStation 5 запуск будет проходить поэтапно в зависимости от региона. Согласно опубликованному расписанию, в Индии загрузка станет доступна в 21:30 по Москве, в Турции — в 00:01, в Польше — в 02:00, а в США — в 07:00.

Предзагрузка позволит заранее скачать игровые файлы и не тратить время на загрузку в день официального релиза. При этом доступ к самой игре откроется только после запуска серверов в установленное Rockstar время.

Если информация о размере подтвердится, GTA 6 станет весьма серьёзным испытанием даже для владельцев консолей с вместительными накопителями. Тем, кто планирует начать играть сразу после выхода, лучше заранее проверить свободное место и при необходимости удалить ненужные игры. До долгожданного возвращения в мир Grand Theft Auto остаётся совсем немного времени.