Предзаказы DualSense в дизайне GTA 6 стартовали с очередями и дефицитом

Предзаказы лимитированных DualSense в стиле GTA 6 начались 10 сентября, но без проблем не обошлось. Особенно сложно оказалось оформить покупку чёрной версии — самой редкой из двух моделей.

Белый контроллер пока найти значительно проще: его предлагают несколько крупных британских магазинов. При этом Amazon ещё не открыл предзаказ, а в британском PlayStation Direct белая модель вообще отсутствует в каталоге.

С чёрным DualSense ситуация заметно хуже. PlayStation Direct использует очередь, которая в первые часы превышала час ожидания. Судя по доступности, именно чёрная версия может исчезнуть с полок первой, поскольку сейчас её практически невозможно найти у других продавцов.

Дополнительные проблемы создают сбои серверов и путаница с тем, где именно открылись предзаказы. В итоге даже обычная покупка аксессуара превратилась в небольшое испытание — а с учётом популярности GTA 6 дефицит редкой версии вполне может усилиться после старта продаж в США.