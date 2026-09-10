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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 157 оценок

Предзаказы DualSense в дизайне GTA 6 стартовали с очередями и дефицитом

IKarasik IKarasik

Предзаказы лимитированных DualSense в стиле GTA 6 начались 10 сентября, но без проблем не обошлось. Особенно сложно оказалось оформить покупку чёрной версии — самой редкой из двух моделей.

Белый контроллер пока найти значительно проще: его предлагают несколько крупных британских магазинов. При этом Amazon ещё не открыл предзаказ, а в британском PlayStation Direct белая модель вообще отсутствует в каталоге.

С чёрным DualSense ситуация заметно хуже. PlayStation Direct использует очередь, которая в первые часы превышала час ожидания. Судя по доступности, именно чёрная версия может исчезнуть с полок первой, поскольку сейчас её практически невозможно найти у других продавцов.

Дополнительные проблемы создают сбои серверов и путаница с тем, где именно открылись предзаказы. В итоге даже обычная покупка аксессуара превратилась в небольшое испытание — а с учётом популярности GTA 6 дефицит редкой версии вполне может усилиться после старта продаж в США.

Консоли 69
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Комментарии:  32
Ваш комментарий
askazanov

У пипла совсем с головой всё плохо )

18
Crosh1980

Неизлечимый случай.Полнейшие ебланы!

13
Жора ВОР

А чё, нормальный вибратор для cонсольщиков дикого поколения. Наверное, дорогой. Потом в очко пихают они и кайфуют.

10
KookyPentheus

Смущают борозды для потожировых отложений

8
WishfulWynne

15 тыщ у барыг вот суки жадные 😁

5
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