Предзаказы Grand Theft Auto 6 стартуют уже 25 июня - Rockstar показала новые арты и панораму Вайс-Сити

Rockstar Games официально представила обложку Grand Theft Auto VI и одновременно объявила дату старта предзаказов — 25 июня. Об этом компания сообщила через свои официальные страницы в социальных сетях, где также стала доступна возможность скачать ключевой арт будущего релиза.

Новая обложка стала первым полноценным взглядом на визуальное оформление игры после её анонса и быстро разошлась по сообществу. Фанаты уже начали активно обсуждать детали композиции и стиль, в котором выполнен арт, отмечая, что он продолжает традиции серии, но при этом выглядит более современно и насыщенно.

Параллельно с публикацией изображения Rockstar Games подтвердила, что предзаказы на игру откроются 25 июня, однако дополнительных подробностей о изданиях или бонусах пока не раскрыла.