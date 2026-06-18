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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 831 оценка

Предзаказы Grand Theft Auto 6 стартуют уже 25 июня - Rockstar показала новые арты и панораму Вайс-Сити

IKarasik IKarasik

Rockstar Games официально представила обложку Grand Theft Auto VI и одновременно объявила дату старта предзаказов — 25 июня. Об этом компания сообщила через свои официальные страницы в социальных сетях, где также стала доступна возможность скачать ключевой арт будущего релиза.

Новая обложка стала первым полноценным взглядом на визуальное оформление игры после её анонса и быстро разошлась по сообществу. Фанаты уже начали активно обсуждать детали композиции и стиль, в котором выполнен арт, отмечая, что он продолжает традиции серии, но при этом выглядит более современно и насыщенно.

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Параллельно с публикацией изображения Rockstar Games подтвердила, что предзаказы на игру откроются 25 июня, однако дополнительных подробностей о изданиях или бонусах пока не раскрыла.

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46
106
Комментарии:  106
Ваш комментарий
agula98

Всем пекарям соболезную
Мультиплатформеным и консолегосподинам респектую, 25 июня войдёт в историю как день когда гта 6 спокойно сделает 1 миллиард продаж только на предзаказе

49
Геральт Батькович

Вообще пох на эту игру

25
FR1DRIX

Уже готов заносить.
P.S Ещё бы трейлер

17
Darko Lay

Позовите, когда на нормальную платформу выйдет.

12
Рикочико

Даже вертолет родненький на месте!

9
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