Предзаказы GTA 6 достигли $750 млн - 7,71 млн копий за две недели до релиза

Объём предварительных заказов GTA 6 вырос до $750 млн всего за две недели до релиза. По данным Sensor Tower, игра уже разошлась тиражом 7,71 млн копий на PS5 и Xbox Series X/S. Из них 74% приходится на PS5 и 26% — на консоли Xbox.

В начале октября сообщалось, что GTA 6 принесла более $600 млн только на предзаказах для PS5 и Xbox Series X/S. Спустя две недели сумма выросла ещё более чем на $100 млн, а тираж увеличился почти на 1,3 млн копий.

Согласно данным Sensor Tower на 3 ноября:

PS5 — 5,74 млн проданных копий и $559 млн выручки.

— 5,74 млн проданных копий и выручки. Xbox Series — 1,97 млн копий и $192 млн выручки.

Таким образом, на PlayStation приходится почти три четверти всех предзаказов.

Пока неизвестно, удастся ли игре достичь $1 млрд выручки до запуска. Аналитическая компания NewZoo ожидает, что GTA 6 принесёт около $5,2 млрд за первую неделю после релиза. Дополнительный импульс предзаказам может придать недавно объявленная Rockstar дата и время предзагрузки игры.

До релиза осталось чуть больше двух недель. Официальный запуск GTA 6 запланирован на конец 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S.