ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 281 оценка

Предзаказы GTA 6 достигли $750 млн - 7,71 млн копий за две недели до релиза

KoRnEr KoRnEr

Объём предварительных заказов GTA 6 вырос до $750 млн всего за две недели до релиза. По данным Sensor Tower, игра уже разошлась тиражом 7,71 млн копий на PS5 и Xbox Series X/S. Из них 74% приходится на PS5 и 26% — на консоли Xbox.

В начале октября сообщалось, что GTA 6 принесла более $600 млн только на предзаказах для PS5 и Xbox Series X/S. Спустя две недели сумма выросла ещё более чем на $100 млн, а тираж увеличился почти на 1,3 млн копий.

Слухи о 39 млн предзаказов GTA 6 могут оказаться фейком: вирусная цифра появилась из-за неверной трактовки прогноза

Согласно данным Sensor Tower на 3 ноября:

  • PS5 — 5,74 млн проданных копий и $559 млн выручки.
  • Xbox Series — 1,97 млн копий и $192 млн выручки.

Таким образом, на PlayStation приходится почти три четверти всех предзаказов.

Пока неизвестно, удастся ли игре достичь $1 млрд выручки до запуска. Аналитическая компания NewZoo ожидает, что GTA 6 принесёт около $5,2 млрд за первую неделю после релиза. Дополнительный импульс предзаказам может придать недавно объявленная Rockstar дата и время предзагрузки игры.

До релиза осталось чуть больше двух недель. Официальный запуск GTA 6 запланирован на конец 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S.

Миллионер заявил, что GTA 6 поможет сэкономить $5000 - всё дело в вечерах за игрой
Консоли 88 Индустрия 527
22
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
Pussy Punisher

Свидетели провала, что с ебaлом?