Предзаказы GTA 6 ставят новые рекорды, которые вряд ли кому-то удастся побить - уже более 12 млн копий

Выход Grand Theft Auto 6 состоится на следующей неделе, 19 ноября. Игра будет доступна только в цифровом формате, однако это не помешало пользователям оформлять предзаказы. Более того, количество предварительных заказов на новую приключенческую игру в открытом мире от Rockstar достигло рекордных показателей. Согласно новым оценкам, объем продаж по предзаказам GTA 6 уже превысил 1 миллиард долларов.

По данным аналитической компании Sensor Tower, количество предзаказов GTA 6 уже достигло примерно 12,13 миллиона копий, что принесло около 1,18 миллиарда долларов выручки. Таким образом, средняя стоимость одной покупки составляет около 97 долларов — это означает, что большинство игроков выбирают более дорогое издание Ultimate Edition (99,99 доллара) вместо стандартной версии (79,99 доллара). Благодаря такому количеству предзаказов GTA 6 стала самой ожидаемой игрой (по числу предварительных покупок) как в магазине PlayStation, так и в магазине Xbox. Еще в начале этого месяца оценки указывали на 8 миллионов проданных копий и 751 миллион долларов выручки, что говорит о резком скачке продаж за очень короткий промежуток времени.

Согласно оценкам Sensor Tower, наблюдается значительный разрыв в продажах между версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X. На долю PS5 приходится около 75% от общего числа предзаказов — это 9,08 миллиона копий и 880 миллионов долларов выручки. Это неудивительно, учитывая, что в текущем поколении консолей PlayStation 5 продаётся лучше, чем Xbox Series X и S, к тому же компания PlayStation активно продвигает GTA 6. В игре даже будут предусмотрены эксклюзивные функции для консоли PS5 Pro.