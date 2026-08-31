ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 137 оценок

Премьера геймплея GTA 6 на Netflix подняла предзаказы на 606% на PS5 и на 572% в целом

KoRnEr KoRnEr

Партнёрство Rockstar Games со стриминговым гигантом Netflix, о котором ходило множество слухов, с полной уверенностью можно назвать успешным. Премьера расширенной презентации GTA 6, состоявшаяся 27 августа, не только впечатлила игроков уровнем детализации и новыми механиками, но и привела к рекордному всплеску предзаказов.

По данным аналитиков, продажи GTA 6 уже достигли более 4 миллионов копий - игра принесла более 400 млн долларов

Согласно данным аналитической платформы Sensor Tower, количество предзаказов GTA 6 на PlayStation 5 выросло на 606% в день презентации. Владельцы Xbox Series X|S также отреагировали на показ: рост предзаказов на консолях Microsoft составил 127%. В целом, по всем платформам совокупный рост предзаказов достиг 572% всего за два дня после трансляции.

Релиз GTA 6, по прогнозам, обойдётся экономике США в 1 миллиард долларов

Для Netflix это сотрудничество также обернулось значительным успехом. Количество просмотров на стриминговом сервисе выросло на 35% после премьеры. Пользователи мобильного приложения Netflix отметили рост на 50% в день презентации, а веб-трафик был настолько высок, что приложение временно перестало работать.

Аналитики Sensor Tower отмечают, что презентация GTA 6 позволила Netflix укрепить позиционирование себя как универсального развлекательного центра и привлечь новых подписчиков. Таким образом, обе стороны, по слухам, отказавшиеся от сделки на сумму около 100 миллионов долларов, получили именно то, чего хотели.

Учитывая, что Rockstar подтверждает хорошую работу GTA 6 на всех платформах, можно ожидать, что количество предзаказов снова резко возрастёт после выхода версии для Xbox и новых маркетинговых активностей.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на конец 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Все показанные анимации перезарядки оружия в GTA 6
Индустрия 469
64
47
Комментарии:  47
Ваш комментарий
TheDenStark

Не зря купил PS 5 Pro, что бы насладиться 40 фпсами в этой шедевральной игре

20
AudioslaveOo

Джоны красавцы, будут хавать пс5 даже когда консоль по запчастям нужно будет покупать втридорога!

18