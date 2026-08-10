Премьера нового трейлера GTA 6 на Netflix - это способ "попробовать что-то новое", утверждает глава Take-Two

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник в недавнем интервью порталу IGN прокомментировал грядущую нестандартную презентацию Grand Theft Auto 6. Запланированный расширенный показ игры, который сначала выйдет эклюзивно на Netflix, вызвал споры в игровом сообществе, однако руководство компании полностью уверено в успехе этой стратегии.

По словам Зельника, партнерство с Netflix рассматривается студией Rockstar Games как отличная возможность смело поэкспериментировать с рекламной кампанией.

Я думаю, в Rockstar почувствовали, что релиз на Netflix станет отличным способом показать этот расширенный трейлер. Спустя шесть часов он появится на YouTube-канале студии и, в конечном итоге, на множестве других площадок. Это яркий пример того, как Rockstar пробует новые методы в маркетинге своего тайтла, и я надеюсь, что впереди нас ждет еще много подобных сюрпризов.

— пояснил CEO Take-Two.

Такая стратегия вызвала массу негодования среди фанатов. Большинство геймеров недовольны такие решением, их всё равно не устраивает самые ожидаемый показ игры выйдет на целых 6 часов раньше на стриминговой платформе и по сути будет закрыт платной подпиской. Сам Штраус Зельник отказался раскрывать точные детали содержимого ролика, предпочтя сохранить интригу, но подчеркнул, что этот показ окажется гораздо более содержательным, чем просто классическая геймплейная нарезка.

Показ состоится уже достаточно скоро, так что я позволю вам сделать выводы самостоятельно. Но я абсолютно уверен, что вы будете это смотреть. Вы посмотрите это просто потому, что это будут смотреть все.

— заявил топ-менеджер.

Демонстрация GTA 6 на Netflix состоится в четверг, 27 августа. Для всех остальных пользователей бесплатная трансляция видео на официальном YouTube-канале Rockstar откроется только через шесть часов после дебюта в стриминговом сервисе.