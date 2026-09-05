Согласно нескольким сообщениям, презентация GTA 6 подверглась сильной цензуре в Китае: Rockstar Games, по всей видимости, скрыла танцевальные сцены, упоминания наркотиков, сексуальные элементы и некоторые откровенные изображения, сильно размыв их.

Одна из наиболее пострадавших сцен происходит в ночном клубе: практически всё изображение покрыто большим фиолетовым размытием, что делает невозможным различение происходящего на экране.

В другой сцене рука Джейсона, курящего сигарету, подвергнута цензуре, но несколько кадров на пляже также были отредактированы для этого случая, и даже сцены насилия и крови были отредактированы.

Хотя большинство тел, показанных во время презентации, были видны, крупные планы окровавленных тел были полностью размыты.

Изменения, внесённые в презентацию GTA 6, по-видимому, отсутствовали в оригинальной трансляции видео и были добавлены позже компанией Rockstar Games. Даже ходят слухи о внесении изменений несколькими днями позже, примерно 31 августа, но непонятно, почему студия поступила таким образом. Способ защитить несовершеннолетних? Директива, которую Rockstar должна была выполнить?

Несомненно одно: компания позаботилась о том, чтобы на платформе Bilibili была доступна только цензурированная версия презентации, потребовав удаления любых неотредактированных, повторно загруженных видеороликов в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).