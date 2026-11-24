Согласно данным, которыми поделился Оскар Лемер в социальной сети Bluesky, продажи физических копий GTA VI во Франции на момент запуска достигли 1 046 000 экземпляров. Новинка от Rockstar Games уступает по этому показателю только Grand Theft Auto V — это второй по успешности старт продаж физических копий видеоигр в стране.

По словам Лемера, GTA V — единственная другая игра, которой удалось преодолеть отметку в миллион проданных физических копий за первую неделю во Франции. Она разошлась тиражом примерно на 120 000 экземпляров больше, чем её преемница, хотя Лемер отметил, что во времена выхода GTA V цифровые продажи были незначительными.

Он также предположил, что GTA VI может стать последней игрой, которой удастся достичь рубежа в миллион проданных физических копий во Франции. На версию для PlayStation 5 пришлось 93% от общего объёма физических продаж в стране. В приведённые цифры не включены цифровые покупки.

Успех в розничной торговле Франции стал продолжением рекордного глобального запуска Grand Theft Auto VI. Сообщается, что игра собрала 32,5 миллиона предзаказов, а выручка от розничных продаж за первые сутки составила около 3,79 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов отрасли, к концу первых выходных общемировые продажи достигли почти 45 миллионов копий, при этом на долю PS5 пришлось около трёх четвертей от общего числа проданных экземпляров. Кроме того, этот проект стал самым успешным запуском игры в истории PlayStation.