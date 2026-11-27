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Модифицированная PS5 Pro позволила запустить GTA 6 с частотой до 120 FPS
World of Warcraft столкнулась с массовыми проблемами подключения на разных версиях игры
Приложения на базе ChatGPT массово оказались открытыми для всего интернета
В новом тизере "Шрека 5" впервые показали обновлённый дизайн Дракона и других персонажей
YouTube-блогер опасается потерять жильё из-за обвинений со стороны Build a Rocket Boy
В Fortnite анонсировали событие Out of Time
19 млн примеров для ИИ: NVIDIA расширяет возможности Nemotron 3.5 Parse
Объявлена дата выхода Winx Club Moonlight Quest
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SCS Software показала геймплей Dodge Challenger Hellcat из DLC RAM & Dodge для American Truck Simulator
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - 25 лет назад Кодзима обманул игроков и заставил их усомниться в реальности
Костюмированная игра в роли Ирис и Ольгерда фон Эвереков из игры Ведьмак 3: Дикая Охота
Атмосферный образ вампирши Сераны из Skyrim воплотили в реальной жизни
Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners в исполнении Kristina Rein
Косплей Шани из дополнения Каменные сердца к игре Ведьмак 3: Дикая Охота
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Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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