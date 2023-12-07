Протагонист GTA 6 кажется некоторым игрокам Cyberpunk 2077 немного знакомым

Grand Theft Auto 6 наконец-то была представлена, и, похоже, в ней будет два главных героя - Люсия и Джейсон, и фанаты Cyberpunk 2077 считают, что последний выглядит довольно знакомо.
Как и весь интернет, игроки Cyberpunk 2077 обсуждали в сети трейлер GTA 6, и несколько игроков отметили, что Джейсон очень похож на Ви.
"Я не могу дождаться сцены в GTA 6, когда Джейсон покинет Люсию, сменит имя на Винсент и отправится в Найт-Сити", - написал Argeras в X, представив изображение Джейсона из трейлера GTA 6 вместе с оригинальной обложкой Cyberpunk 2077 с изображением Ви, и многие пользователи в комментариях заметили сходство между ними.
"Видимо, вот чем он занимался в Атланте", - пошутил другой пользователь, ссылаясь на начало Cyberpunk 2077, когда Ви объясняет, что он только что вернулся из Атланты, штат Джорджия. Хотя в GTA 6 Джорджия, возможно, и не совсем Джорджия, она, по крайней мере, посвящена вымышленной версии соседнего штата, Флориды, под названием Леонида.
"Джейсон из трейлера GTA 6 похож на Ви из трейлера Cyberpunk CGI", - отметил makavelinow в другом посте. "Они так хотят быть ими", - написал JustaNormalpersonig, опубликовав фотографии криминальной пары Джейсона и Люсии рядом с Ви и Панам.
Шизики
ага, я тоже увидел в трейлере чувака, похожего на моего соседа, надо десяток постов по этому поводу написать.
Предупредите соседа, что огромная корпорация использует его образ без его согласия. Пусть свяжется со своими юристами!
Началось.... шизофреники долбанутые...
Я так понимаю можно заливать новости всякую дичь и грести бонусы, а не просто смотреть новости?
Именно так)
Ну вот оно, пошли новости - высасывание из пальца))
Ну да, это Адам Смешер. Я его сразу узнал.
Нормально они так
Если на то пошло, мне МГГ напоминает Нико из ГТА 4)
Возможно я чего-то не понимаю, но я вообще не увидел никаких сходств между Джейсоном и Ви, и уж тем более между Люсией и Панам.
"..и уж тем более"..?... Ну.... с Панам есть какое-то сходство.. По крайней мере -напоминает. Но всё остальное -бред конечно собачий.
Это дедуля Винсента:))))
"Grand Theft Auto 6 наконец-то была представлена, и, похоже, в ней будет два главных героя - Люсия и Джейсон". - не ты чо, там определенно будут не эти герои.
В каком месте похож?
Ага,одно лицо практически:D
ну прям один в один)
Не сравнивайте помойку Киберпанк и Рокстар. Джейсон - это родственник Артура Моргана, но у него будет другая фамилия и в ходе сюжета это упомянут, что он родственник некоего стрелка-бандита, которого звали Артур Морган.
нет