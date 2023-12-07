Протагонист GTA 6 кажется некоторым игрокам Cyberpunk 2077 немного знакомым

Grand Theft Auto 6 наконец-то была представлена, и, похоже, в ней будет два главных героя - Люсия и Джейсон, и фанаты Cyberpunk 2077 считают, что последний выглядит довольно знакомо.



Как и весь интернет, игроки Cyberpunk 2077 обсуждали в сети трейлер GTA 6, и несколько игроков отметили, что Джейсон очень похож на Ви.



"Я не могу дождаться сцены в GTA 6, когда Джейсон покинет Люсию, сменит имя на Винсент и отправится в Найт-Сити", - написал Argeras в X, представив изображение Джейсона из трейлера GTA 6 вместе с оригинальной обложкой Cyberpunk 2077 с изображением Ви, и многие пользователи в комментариях заметили сходство между ними.

"Видимо, вот чем он занимался в Атланте", - пошутил другой пользователь, ссылаясь на начало Cyberpunk 2077, когда Ви объясняет, что он только что вернулся из Атланты, штат Джорджия. Хотя в GTA 6 Джорджия, возможно, и не совсем Джорджия, она, по крайней мере, посвящена вымышленной версии соседнего штата, Флориды, под названием Леонида.

"Джейсон из трейлера GTA 6 похож на Ви из трейлера Cyberpunk CGI", - отметил makavelinow в другом посте. "Они так хотят быть ими", - написал JustaNormalpersonig, опубликовав фотографии криминальной пары Джейсона и Люсии рядом с Ви и Панам.