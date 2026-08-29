PS5 Pro почти исчезла из продажи после нового показа GTA 6 - перекупщики уже просят до 1300 долларов

Новый показ GTA 6 неожиданно отразился не только на обсуждениях самой игры, но и на рынке консолей. После вчерашней расширенной демонстрации проекта от Rockstar PS5 Pro начала стремительно исчезать из крупных американских магазинов, а оставшиеся предложения у сторонних продавцов заметно подорожали.

На момент публикации консоль еще можно было приобрести напрямую у Sony за $899, однако среди крупных ритейлеров это фактически оставалось одним из немногих доступных предложений. В Amazon и Walmart PS5 Pro предлагалась уже через сторонних продавцов примерно за $1300. Best Buy и Target при этом показывали отсутствие консолей на складе.

Показательно, что повышенный спрос наблюдается и на вторичном рынке. Согласно недавним продажам на eBay, новые PS5 Pro уходили примерно за $1200. Правда, насколько массово покупатели готовы платить такие деньги именно сейчас, сказать сложно.

Причина ажиотажа выглядит довольно очевидной. GTA 6 получила подтвержденную поддержку улучшений для PS5 Pro, и часть игроков явно решила заранее обзавестись самой мощной версией консоли, чтобы получить максимально качественную картинку в игре. После впечатляющей демонстрации Rockstar желание подготовиться к релизу стало только сильнее.

При этом переплачивать за PS5 Pro прямо сейчас может быть не лучшей идеей. Sony почти наверняка пополнит запасы ближе к выходу GTA 6, а точный характер улучшений на PS5 Pro пока не раскрыт. Более того, аналитики считают, что даже более мощная консоль может не обеспечить игре стабильные 60 кадров в секунду.