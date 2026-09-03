PS5 Pro способна сделать GTA 6 красивее, но не быстрее - утечка требований Enhanced указывает на 4K при 30 FPS

Grand Theft Auto VI обещает стать одной из самых технически впечатляющих игр поколения, причём Rockstar Games стремится реализовать масштабный открытый мир даже на нынешних консолях. Однако вопрос производительности остаётся одним из главных: сможет ли PlayStation 5 Pro предложить игре стабильные 60 кадров в секунду или более мощное железо будет использовано преимущественно для улучшения графики?

Официальных подробностей о версии Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 Pro пока нет. При этом недавно появились якобы утёкшие требования для получения маркировки PlayStation 5 Pro Enhanced. Информацию распространил Moore's Law is Dead в рамках подкаста Broken Silicon, поэтому воспринимать её следует именно как неподтверждённую утечку, а не официальную позицию Sony или Rockstar Games.

Согласно опубликованным требованиям, игра может получить статус Enhanced за использование PSSR для вывода изображения в 2160p, повышение целевого разрешения, увеличение максимального разрешения при динамическом масштабировании, более высокую целевую частоту кадров или внедрение новых и более качественных эффектов трассировки лучей.

При этом одной лишь поддержки VRR для увеличения фактической частоты кадров недостаточно, если базовая целевая частота остаётся прежней. Аналогично, простое повышение стабильности уже существующего режима без увеличения его максимальной частоты не должно обеспечивать игре соответствующую маркировку.

Для GTA 6 это может оказаться особенно важным. Производительность игры потенциально ограничивается не только графическим процессором, но и процессором консоли, которому предстоит обрабатывать огромный открытый мир, искусственный интеллект персонажей, транспорт, физику и множество других систем одновременно.

Именно поэтому увеличение мощности GPU в PlayStation 5 Pro само по себе не гарантирует переход от 30 к 60 FPS. В процитированном подкасте отмечается, что процессор новой консоли лишь немного быстрее базовой версии, а значит, если определённый режим GTA 6 будет упираться именно в CPU, дополнительная графическая мощность не решит проблему.

Теоретически Rockstar Games может попытаться добиться режима 40 FPS, однако есть и другой вариант. Компания способна использовать преимущества PlayStation 5 Pro для повышения разрешения и качества визуальных эффектов, сохранив привычные 30 FPS.

В таком случае Pro-версия GTA 6 может сделать главный акцент не на удвоении частоты кадров, а на более чётком изображении, использовании PSSR и улучшенной трассировке лучей. Если базовая PlayStation 5 действительно будет стремиться к разрешению около 1440p в наиболее тяжёлых сценариях, более мощная модель сможет предложить заметно более качественную картинку.

Пока всё это остаётся предположением, поскольку Rockstar Games ещё не раскрыла технические особенности Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 Pro. Однако если утёкшие требования окажутся достоверными, у разработчиков есть несколько способов получить статус Enhanced — и далеко не каждый из них связан с переходом на 60 FPS. Для такой технически сложной игры выбор в пользу более высокого разрешения и качества изображения вместо производительности выглядит вполне возможным.