Майк Форбс, который подарил свою внешностью и голос колоритному персонажу по имени Буби в GTA 6, дал развернутое интервью с деталями производства игры. Актер подробно рассказал о колоссальных масштабах производства криминального боевика от Rockstar Games, признавшись, что проект буквально на долгие годы стал для съемочной группы второй жизнью. Второсепенные актеры работали над игрой, как минимум 4 года, а исполнители главных ролей и во все потратили на игру почти шесть лет.

По словам Форбса, он приступил к процессу захвата движений и озвучке своего персонажа еще в 2021 году, а завершил работу лишь в начале 2026-го, посвятив игре почти пять лет. При этом он подчеркнул, что ключевой дуэт Манни Л. Перес и Дилана Рурка начал сниматься еще раньше:

Я начал работать над GTA 6 в 2021 году и закончил только в этом. Но актеры, сыгравшие Джейсона и Лусию — Дилан Рурк и Манни Перес, — начали сниматься еще в 2020-м, за год до меня. Производство заняло безумное количество сил и воображения. Выдающуюся работу нельзя сделать в спешке — на шедевры требуется время.

Актер отметил, что строжайшая секретность окружала проект с самого этапа кастинга. Изначально Форбс пробовался на эпизодическую роль и думал, что участвует в разработке стандартной безымянной видеоигры. После успешных проб его пригласили на более крупную партию, однако даже в момент подписания контракта он не знал названия проекта. О том, что речь идет о GTA 6, артисту сообщили лишь в первый день репетиций на съемочной площадке.

Форбс также поделился бытовыми подробностями работы со студией. Ради создания фотореалистичной цифровой модели персонажа актеру пришлось полностью сбрить бороду, после чего его поместили в специальную сферическую установку с сотней синхронизированных камер, где он полдня отыгрывал различные эмоции и фонетические звуки. Сами съемки в мокап-костюмах требовали предельной фантазии: например, интерьеры стриптиз-клуба и окружающую толпу актерам приходилось полностью визуализировать в голове посреди пустого ангара.

Ключевой актерский состав проводит в студии захвата движений свыше пяти-шести лет, доводя каждую сцену до кинематографического идеала не удивительно, что релиза GTA 6 пришлось ждать так долго.