Неофициальный порт Grand Theft Auto 6 на ПК пока выглядит скорее как эксперимент над возможностями искусственного интеллекта, чем серьёзная попытка перенести игру на новую платформу. Судя по сообщениям из Discord-сообщества Leonida, некоторые участники проекта практически не обладают навыками программирования и рассчитывают поручить большую часть работы нейросетям.

На странные методы энтузиастов обратили внимание журналист GamesRadar Остин Вуд и пользователь X под ником @chasmmmmmmmmmmm. Они изучили материалы сообщества и трансляции, посвящённые предполагаемой конверсии, после чего поделились примерами запросов, которые некоторые участники отправляют ИИ.

Среди них встречаются команды вроде «не допускай никаких ошибок», «работай быстрее» и «ищи дальше больше вещей и двигайся вперёд». Другие пользователи пытаются ускорить процесс повторными требованиями быстрее создавать новые итерации. Подобные формулировки мало помогают решить конкретные технические задачи и скорее показывают, насколько расплывчато авторы представляют себе процесс разработки.

Особенно показательным выглядит запрос одного из участников, который потребовал от ИИ запустить всю игру через лаунчер Rockstar, предложив сосредоточиться именно на этом, а не на уже реализованных элементах. Впрочем, неизвестно, насколько далеко продвинулись участники сообщества и существуют ли у них работающие результаты, которые можно считать полноценным портом.

В сети также появился саркастический рассказ о том, как пользователь якобы попросил Claude запустить GTA 6 на компьютере, а на следующее утро получил работающую игру с частотой 240 FPS. Очевидно, это шутка, а не свидетельство успешной конверсии.

Остин Вуд сравнил происходящее с попыткой приготовить еду, не понимая даже базовых принципов работы кухонной техники. По его мнению, именно так выглядят усилия людей, которые надеются получить сложный технический результат, просто отдавая нейросети всё более настойчивые команды.

История наглядно демонстрирует ограничения нынешних ИИ-инструментов. Они способны помогать с написанием кода, поиском ошибок и автоматизацией отдельных задач, но не заменяют понимание архитектуры игры, программирования и особенностей платформы. Без человека, который умеет оценивать результаты и исправлять проблемы, даже самый продвинутый помощник вряд ли превратит набор файлов в полноценный игровой порт.

Пока Take-Two Interactive, похоже, нет необходимости тратить силы на борьбу с подобными инициативами: судя по представленным примерам, главной проблемой энтузиастов остаётся не противодействие правообладателя, а собственная техническая подготовка.