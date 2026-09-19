Раннюю версию карты GTA 6 запустили на ПК - это стало возможно благодаря масштабной утечке

В сети появилось геймплейное видео с ранней версией карты GTA 6, созданной ещё в 2015 году. Судя по опубликованным материалам, одну из ранних локаций будущей игры удалось запустить непосредственно на базе движка GTA V.

Видео демонстрирует район Vice Beach — один из элементов ранней версии мира GTA 6. Материалы стали доступны после масштабной утечки конфиденциальных данных Rockstar Games, в рамках которой в открытом доступе оказались рабочие файлы и исходный код Grand Theft Auto V общим объёмом более 193 ГБ.

В утёкшем массиве содержатся не только исходный код и внутренние инструменты разработчиков GTA V, но и ранние отладочные сборки игры, а также отдельные ассеты и элементы, связанные с разработкой GTA 6. Благодаря этому исследователи и пользователи получили возможность изучать материалы, которые изначально предназначались исключительно для внутреннего использования Rockstar.

Особый интерес вызывает именно ранняя карта GTA 6. Её датировка 2015 годом показывает, насколько сильно проект мог измениться за годы разработки. При этом запуск локации на основе технологий GTA V подчёркивает, что на ранних этапах Rockstar экспериментировала с будущей игрой ещё задолго до официального показа.

Важно отметить, что подлинность новых материалов официально не подтверждена. Rockstar Games и Take-Two Interactive пока не комментировали публикацию и не делали заявлений относительно происхождения представленных файлов и видео.