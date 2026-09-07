Раскрыто время выхода GTA 6 - Новая Зеландия получит доступ на 19 часов раньше Мексики и Центральной Америки

GTA 6 выходит 19 ноября этого года, но когда именно? Ответ зависит от того, где вы находитесь. Это главный вывод сайта для фанатов GTA GTAVice.net, который проанализировал региональные данные PlayStation Store, чтобы выяснить точное время выхода для 15 различных регионов мира, которое может отличаться до 19 часов.

Как вы могли догадаться из предыдущих поэтапных релизов, территории слева от международной линии смены дат первыми увидят GTA 6, причём первой будет Новая Зеландия. Новозеландцы получат игру в 11:00 UTC 18 ноября.

Тем временем, Мексика, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа получат игру примерно на 19 часов позже, в 06:00 UTC 19 ноября.

Если вы хотите поиграть в игру раньше, вам понадобится Xbox, так как там относительно легко временно перейти в новозеландский часовой пояс, чтобы разблокировать игру заранее, через настройки — в то время как на PlayStation для этого требуется совершенно новая учётная запись, с которой нужно будет приобрести игру с помощью местного способа оплаты.