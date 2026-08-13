Расширенный показ GTA 6 на Netflix может состоять из трех отдельных эпизодов

На португальской странице стримингового сервиса Netflix пользователи заметили раздел с презентацией Grand Theft Auto 6, на котором отображались заглушки для 3 отдельных эпизодов. Страница с названием Grand Theft Auto 6: An Extended Look привлекала внимание нетипичным форматом размещения, однако спустя короткое время указания на серии с сайта исчезли, а саму страницу обновили.

В опубликованных скриншотах фигурировали данные о хронометраже каждого из роликов. Первый эпизод длился 23 минуты и 37 секунд, второй оказался самым длинным с хронометражем 24 минуты и 41 секунда, а третий ролик занимал 18 минут и 29 секунд. Суммарная продолжительность всех 3 видео превышает 1 час, что существенно отличается от традиционного формата игровых трейлеров.

Часть игрового сообщества отнеслась к опубликованной информации с недоверием. В социальных сетях активно обсуждают вероятность фейка, созданного путем простой подмены кода страницы в браузере или при помощи генеративных нейросетей. Также выдвигается предположение о стандартном сбое в автоматической системе каталогизации Netflix, которая могла по ошибке присвоить загруженному видео тег сериала.

Постепенная публикация материалов в виде нескольких выпусков выглядит логичным шагом с коммерческой точки зрения. Поделенный на части контент позволит Netflix заставить геймеров удерживать платные подписки на сервис в течение нескольких месяцев ради просмотра новых деталей. К тому же сами разработчики из Rockstar Games ранее упоминали концепцию продвижения игры из 3 этапов, сравнивая их с закуской, основным блюдом и десертом.

Формат сделки вызывает споры среди игроков из-за элемента временной эксклюзивности. Как заявил глава Take-Two Штраус Зельник, соглашение с платформой является первым в своем роде партнерством с Netflix, и руководство компании полностью уверено в успехе данной затеи. Он также подтвердил, что спустя 6 часов после первоначальной премьеры на Netflix видеоматериалы появятся на официальном YouTube-канале Rockstar Games и других публичных площадках.

Официальный показ расширенного материала по Grand Theft Auto 6 на сервисе Netflix запланирован на 27 августа 2026 года.