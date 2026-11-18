Будучи одним из самых авторитетных источников в сфере игровых технологий, Hardware Unboxed высказались по поводу использования 30 fps в Grand Theft Auto 6. Их позиция однозначна: вопреки утверждениям сторонников этого стандарта, частота 30 fps не улучшает, а, напротив, ухудшает качество изображения.

Защитники 30 fps утверждают, что такая частота кадров позволяет разработчикам добиться более высокого «родного» разрешения, лучшей детализации, более насыщенного городского трафика и так далее. В теории это верно, однако, как отмечает Hardware Unboxed, низкая частота кадров в конечном итоге снижает качество картинки из-за появления эффекта размытия при движении.

Более низкая частота кадров фактически ухудшает графику — в частности, страдает чёткость движений, а изображение становится размытым. Игра при 30 fps создаёт размытость, которая негативно влияет на общее визуальное восприятие. И это не имеет ничего общего с включённой настройкой "размытия в движении". Нашему глазу трудно обрабатывать "прерывистые" или дёрганые движения в игре, из-за чего на сетчатке формируется размытое изображение.

Частота 30 fps может быть приемлемой в играх с очень медленным движением камеры — например, в пошаговых стратегиях или классических RPG. Однако в любых проектах, где присутствуют динамичные действия или погони, 30 fps создают заметное размытие, которое портит общее впечатление от графики. Проблема в том, что в таких играх, как GTA 6, 99% времени происходит движение — постоянно перемещается как камера, так и объекты в трёхмерном пространстве.

В какой-то момент дальнейшее повышение графической детализации в статичной сцене может стать совершенно бессмысленным, поскольку при 30 кадрах в секунду улучшения просто не будут заметны из-за возникающего размытия.

По словам представителя Hardware Unboxed, частота 30 кадров в секунду не только ухудшает визуальную составляющую, но и негативно влияет на игровой процесс. Это происходит из-за более высокой задержки ввода — промежутка времени между действием игрока и его отображением на экране — по сравнению с более высокой частотой кадров.

GTA 6 будет ощущаться "тяжеловесной" — она будет казаться медленнее игр, работающих при 60 кадрах в секунду. При 30 кадрах в секунду реальная задержка ввода составит от 80 до 100 миллисекунд. Большинство игроков замечают такую ​​задержку, и она мешает игровому процессу; ситуация усугубляется снижением качества изображения из-за эффекта размытия при движении.