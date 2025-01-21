Разработчик Baldur's Gate 3 отреагировал на слухи про цену на GTA 6

Обсуждение возможной цены Grand Theft Auto 6 разожгло серьезные споры не только среди игроков, внутри представителей самой игровой индустрии. Аналитик Майкл Болл в своем отчете "Состояние видеоигр в 2025 году" предположил, что некоторые издатели надеются на повышение цен на игры до $80–100. Такая практика, по его мнению, могла бы заложить основу для общего роста стоимости игр: $50-проекты станут стоить $60, $60 — $70 и так далее. По мнению одного из представителей команды Larian Studios цены на игры не могут так неоправданно расти.
Эти прогнозы вызвали неоднозначную реакцию. Глава отдела публикаций Larian Studios, отвечавший за выход Baldur's Gate 3, Майкл Доус прокомментировал заявления аналитика с долей иронии, написав: "Этого не стоит говорить вслух!" Он также отметил, что рост цен на игры может быть оправдан инфляцией и возросшими затратами на разработку, но подчеркнул, что ответственность разработчиков — создавать проекты, которые оправдывают ожидания игроков и их инвестиции.
Болл указал, что в реальном выражении стоимость игр падает на протяжении десятилетий. Например, GTA 6, даже за $70, была бы "самой дешевой GTA за всю историю" с учетом инфляции. Однако этот аргумент не всем кажется убедительным. Игроки, привыкшие к скидкам на цифровых платформах и раздачам, могут негативно воспринять значительное повышение цен. Тем не менее у создателей GTA 6 по итогу может оказаться достаточно влияния, чтобы позволить себе повысить ценник — отмечает Майкл Доус.
Take-Two, очевидно, поглотят всю индустрию на некоторое время, потому что игра будет невероятной, захватывающей и бесконечно переигрываемой. Все ждут выхода новой GTA от Rockstar, чтобы увидеть общий результат.
Напомним, ранее появились известия об опровержении цены на GTA 6 в $100 Европейский аналитик заявил, что такие цифры маловероятны, хотя не исключил повышения стоимости стандартного издания игры.
А что CD Projekt RED говорят? Что-то давно и эти ничего не говорили.
ПК-ждуны)))
Т.е. остальные не ждуны? Как там 60 кадров поживают в рдр2 на консолях?
М-м, я давеча взял в Стиме АСЕ за 20 баксов (притом что это региональная цена, так то она за 30 в РД идёт), так даже при нынешнем курсе отваливать 2000 р. за игру такое себе удовольствие. А отдавать по 10 000 р. за игры точно не готов.
столько спекуляций
все равно хоть 200 поставьте и лютые фаны купят
я максимум 100 готов отдать
учитывая что весь сок в онлайне(сюжет для галочки, как в колде как правило там)
+ учитывая что будет защита на пк
Онлайн в ГТА 5 редкостная помойка. ГТА только сингл.
помойка да, но упор у роков на неё как правило
сюжет ну классный да в гта, но все равно даже чтобы поиграть в сюжет нужно или фулл прайс или активаха
защита будет 100%, как у рдр 2 в свое время