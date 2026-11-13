Разработчик джейлбрейка для PS5 советует "просто купить" GTA 6

Один из разработчиков, стоящих за недавними успехами во взломе PS5, заявил, что появление пиратского дампа GTA 6 в ближайшее время маловероятно.

За последние несколько месяцев работа над джейлбрейком новейшей консоли Sony заметно ускорилась: умельцам уже удалось запустить на PS5 эмуляторы PS2 и PS3, а недавно в сети появился ролик, демонстрирующий работу эксплойта на свежих версиях прошивки. Естественно, у многих сразу возник вопрос, как быстро пираты доберутся до GTA 6 — особенно на фоне того, что в последние недели появился пиратский магазин, насчитывающий более 1600 игр.

Впрочем, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, похоже, не слишком переживает по этому поводу. Комментируя темы моддинга и пиратства, он отметил, что «монетизация сама о себе позаботится», и добавил: «Любой развлекательный бизнес в той или иной мере сталкивается с пиратством», но, по его мнению, ситуацию «удастся держать под контролем».

Тем временем разработчик джейлбрейка под ником Echo Stretch написал в соцсети X:

«Я вижу, что очень многие спрашивают, стоит ли им обновлять консоль ради GTA или лучше оставаться на текущей прошивке». Однако, с его точки зрения, перспективы выглядят не слишком радужно: «С дампингом игр на прошивке 14.xx всё обстоит не лучшим образом, так что если вы сидите и ждете пиратский дамп GTA — удачи. Не говорите потом, что я не предупреждал.

Он также добавил: «Речь ведь идет о GTA. Мы слишком долго ждали эту игру, так что просто купите её и получайте удовольствие».

Конечно, когда речь идет о таком масштабном проекте, как GTA 6, нет никаких сомнений, что кто-нибудь всё равно попытается найти лазейку. Над взломом этой игры наверняка будет биться больше людей, чем над любым другим релизом. И если вспомнить, как быстро после выхода ремейк Zelda: Ocarina of Time удалось запустить на ПК, можно не сомневаться, что к GTA будет приложено ничуть не меньше усилий.