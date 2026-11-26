Rockstar Games подготовила по три отдельных анимации для каждого взаимодействия с предметами в Grand Theft Auto 6. Об этом рассказал Майк Джонс, директор по игровой анимации проекта, раскрывший ещё одну деталь впечатляющей проработки игры.

В GTA 6 персонажи могут держать предметы в обеих руках одновременно. Джейсон и Люсия способны, например, нести сэндвич и напиток, сумку и оружие или выполнять несколько действий подряд, не перекладывая вещи. Это не просто визуальная особенность: система помогает сделать ограбления и перенос предметов удобнее.

В отличие от предыдущих игр Rockstar, где персонажи обычно держали только один предмет, в GTA 6 предусмотрены разные варианты анимации в зависимости от того, какие руки свободны. Джонс пояснил, что разработчики создали три версии для каждого взаимодействия: когда свободны обе руки, когда свободна только правая и когда свободна только левая. В некоторых случаях эти анимации также адаптировали для положения присевшего персонажа.

По словам Джонса, работа над таким количеством вариантов была крайне сложной, но в итоге упростила логику игры: разработчики могли быть уверены, что персонаж справится с любым взаимодействием независимо от занятости рук.

При этом даже Rockstar пришлось идти на компромиссы во время разработки. Джонс согласился с замечанием игрока о том, что некоторые сцены, например заправка автомобиля, выглядят менее проработанными на фоне остальной игры. Он признал, что команда действительно использовала упрощения, несмотря на огромное внимание к деталям в других элементах GTA 6.