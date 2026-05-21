Разработчикам из Rockstar практически ничего нельзя рассказывать, а обсуждение движка RAGE - абсолютное табу

На фоне бесконечных фанатских спекуляций о скором выходе нового трейлера и слухов о старте предзаказов Grand Theft Auto 6, в сети обратили внимание на беспрецедентно жесткие ограничения, в которых вынуждены трудиться разработчики игры. Оказалось, что даже уволившись из знаменитой студии, создатели остаются скованными контрактами десятилетиями.

Авторитетный игровой подкастер и интервьюер Рис Райли, более известный под псевдонимом Kiwi Talkz, пролил свет на ситуацию, рассказав о трудностях организации интервью с сотрудниками Rockstar Games. По его словам, попытки получить отклик от разработчиков всё чаще сталкиваются с глухой стеной отказов из-за драконовских NDA. В соцсетях он поделился свежим опытом переписки с одним из бывших программистов компании, который объяснил причину своего страха.

Как выяснилось, для большинства сотрудников Rockstar срок действия контрактов о неразглашении может составлять более 10 лет, а иногда носить пожизненный статус.

Разработчикам категорически запрещено затрагивать конкретику даже спустя десять лет: всё, что они могут обсуждать в медиа-сфере — это какие-то отдаленные спекуляции и максимально общие темы.

поясняет Kiwi Talkz.

Самым же строгим запретом в этих правилах корпорации является обсуждение любых деталей, связанных с собственным графическим движком. Журналист особо подчеркнул: «Любое предметное обсуждение движка RAGE Engine в каких-либо подробностях — это абсолютное и полнейшее ТАБУ».

Здесь сразу же вспоминается общительный бывший технических директор Rockstar — Оббе Вермей. В последнее время он спокойно выдал фанатам массу инсайдов об архитектуре RAGE и создании прошлых частей серии от GTA 3 и San Andreas вплоть до GTA 4. Однако по мнению Kiwi Talkz, с тех пор условия в студии сильно изменились. Оббе уволился и работал во времена старого руководства — с выходом оригинальной Red Dead Redemption гайки были окончательно закручены, и студия превратила свою корпоративную среду в настоящую юридическую крепость.

Стоит отметить, что жесткое NDA — совершенно обычное условие в большой игровой индустрии, направленное на сохранение интеллектуальной собственности компаний. Тем не менее в случае с Rockstar параноидальная боязнь разговоров исключительно о RAGE вызывает беспокойства. Технологические механизмы движка уже давным-давно раскопаны, изучены вдоль и поперек на протяжении десятилетия талантливыми группами модерского сообщества в той же пятой части; соответственно всё, что зашито на данный момент в код шестой серии — через некоторое время после выхода точно также неизбежно будет разобрано датамайнерами по кирпичику на обозрение всего мира. Но вот почему студия так маниакально скрывает любую базовую структуру и методы нового рендеринга сегодня... Это может быть намекать на плохую технологическую оптимизацию, критические проблемы внутри GTA 6.