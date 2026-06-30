Разработчики Grand Theft Auto 6 инициировали создание профсоюза в Rockstar

Сотрудники Rockstar Games инициировали процесс добровольного признания профсоюза, сделав очередной шаг в сторону официальной коллективной защиты работников студии. Об этом объявил профсоюз IWGB Game Workers Union, который представляет часть сотрудников компании.

Инициатива предполагает, что Rockstar добровольно признает профсоюз и начнет официальные переговоры с его представителями. В таком случае работники смогут коллективно обсуждать условия труда, зарплаты и рабочую нагрузку с руководством.

По словам представителя профсоюза, цель инициативы — обеспечить более прозрачные и справедливые условия работы в студии, особенно на фоне заявлений о переработках и различиях в оплате труда. Один из сотрудников Rockstar отметил, что многие разработчики хотят сохранить качество проектов компании, но при этом нуждаются в лучших условиях работы.

Со стороны профсоюза также звучат заявления о том, что руководство компании «может позволить себе диалог» с сотрудниками, учитывая коммерческий успех франшизы Grand Theft Auto.

Ранее Rockstar уже сталкивалась с обвинениями в «антипрофсоюзных действиях» после увольнения 31 сотрудника, однако компания утверждает, что причиной стали утечки конфиденциальной информации. Пока Rockstar не прокомментировала новую инициативу и не сообщила, будет ли признавать профсоюз официально.