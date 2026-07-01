Разработчики Grand Theft Auto 6 вновь обвинили Rockstar в токсичной системе бонусов и кранчах

Разработка GTA 6 вновь сопровождается скандалом. Несколько участников профсоюза Rockstar Games Workers Union (RGWU) обвинили Rockstar Games в переработках, непрозрачной системе премий и неравной оплате труда. Об этом сообщает издание Game Developer.

По словам сотрудников, руководство использует бонусы как инструмент давления. Размер выплат нередко оказывается значительно ниже ожидаемого, а причины такого решения объясняются расплывчатыми критериями, которые могут отличаться между отделами и даже внутри одной команды. Кроме того, источники утверждают, что в последние годы в компании увеличился разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Еще одной претензией стала культура переработок. По словам разработчиков, в трудовых договорах даже предусмотрен отказ от части ограничений по сверхурочной работе, что позволяет компании регулярно привлекать сотрудников к дополнительным часам. Rockstar уже сталкивалась с подобными обвинениями во время разработки предыдущих игр, однако, по мнению работников, проблема до сих пор не решена.

При этом сотрудники отмечают, что после начала профсоюзной деятельности ситуация начала постепенно меняться. По их словам, с октября в некоторых подразделениях выросли зарплаты и появились дополнительные выплаты, что они связывают именно с усилиями по объединению работников.

В ответ Take-Two Interactive заявила, что стремится обеспечивать сотрудникам комфортные условия труда, конкурентную оплату и уже готова начать диалог с профсоюзом по вопросу его официального признания.