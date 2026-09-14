Разработчики GTA 6 хотят вызвать у игроков такую же эмоциональную привязанность, как и к Артуру Моргану из RDR 2

Представители студии Rockstar Games заявили, что при создании дуэта главных героев Grand Theft Auto 6 по имени Джейсон и Лусия они стремятся повторить глубокий эмоциональный контакт, который возник у фанатов с протагонистом Red Dead Redemption 2. Разработчики признают, что во время производства вестерна они полностью переосмыслили свои подходы к повествованию, выйдя далеко за рамки привычного развлечения. Авторы открыто подчёркивают своё желание перенести наиболее удачные повествовательные элементы драматического приключения в грядущую криминальную сагу, чтобы сделать её центральных персонажей максимально живыми для аудитории.

Основная ставка в сюжетной кампании Grand Theft Auto 6 будет сделана на демонстрацию постепенной эволюции взаимоотношений современных Бонни и Клайда, проходящих путь от уличных налётов до масштабных разборок. В отличие от Grand Theft Auto 5, где три ключевых персонажа регулярно разделялись, Джейсон и Лусия будут находиться бок о бок на протяжении практически всего хронометража истории. Это позволит сценаристам детально показать развитие их взаимного доверия, бытовые разговоры вне заданий и общие переживания на фоне нарастающих опасностей. При этом поклонники уже обратили внимание на визуальное сходство Джейсона с Артуром Морганом, что лишь подогревает интерес к будущей драме.

Вы управляете отношениями так же, как, мы надеемся, вы развиваете любые отношения — проводя время вместе, — рассказывает руководитель разработки и соруководитель Rockstar North Роб Нельсон. — Будь то совместное исследование открытого мира, игра в бильярд или мини-гольф, сплав на каяках, обычные бытовые вещи или совместное ограбление магазинов и банков. Как бы игроки ни захотели провести это время вместе, это окажет положительное влияние на их связь.

Важной особенностью игрового процесса станет вариативная система взаимоотношений, которая напрямую повлияет на восприятие сюжета. Игроки смогут самостоятельно решать, развивать ли им полноценную романтическую линию между напарниками или оставить их исключительно платоническими партнёрами по преступному бизнесу. Любые повседневные действия в открытом мире, включая совместные поездки на каяках, походы в парикмахерские или банальное игнорирование входящих текстовых сообщений, будут планомерно изменять внутренний счётчик привязанности. Разработчики подтвердили, что уровень близости героев радикально изменит тон многих сцен и логику диалогов.

Полноценный релиз проекта состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.