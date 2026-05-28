Разработчики GTA 6 объявили о создании профсоюза Rockstar Games

В четверг Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) и сотрудники Rockstar объявили о создании профсоюза Rockstar Game Workers Union. Этот профсоюз станет частью IWGB. Объявление было сделано в виде информативного видеоролика, в котором подробно рассказывается об их мотивах и о том, на что следует обратить внимание в будущем.
Именно этот профсоюз ведет судебную тяжбу с Rockstar. В прошлом году более 30 сотрудников были уволены за «грубое нарушение дисциплины», что IWGB оспаривает, называя это актом подавления профсоюза. Со временем профсоюз был полностью сформирован и намерен бороться с Rockstar Games в суде. Дата судебного разбирательства назначена, но профсоюз пока не опубликовал ее.
Профсоюз работников игровой индустрии Rockstar в своем видео заявляет, что действия Rockstar в отношении более чем 30 сотрудников подтолкнули других к вступлению в профсоюз. Хотя большинство пострадавших работников работали в Rockstar North в Эдинбурге, семена разрослись далеко и широко. Профсоюз утверждает, что значительное число сотрудников Rockstar из лондонского, лидского, линкольнского и данди-офисов объединились со многими другими в Эдинбурге.
Вместе мы организуемся вокруг того, что хотим изменить. Начиная с:
- Прозрачности оплаты труда
- Гибкого графика работы
- Покончения с переработками
>сами идут работать в одну из лучших и соответственно требовательных компаний в мире
>АРРРЯЯЯ КАК ЖЕ СЛОЖНО ТУТ РАБОТАТЬ
Эти дегры не осознают, что могут в юбисофт идти работать? Там как раз соевая влажная атмосфера, где все друг друга любят и обсуждают гeндеры на 2-часовых перерывах
Пфф, хоть один раз за всю историю человечества хоть кто то выигрывал дело против рокстар? Даже томпсон в свое время пытался хайповать через эти суды, но ничего кроме временного хайпа и последующего затмения не получил.
- Покончения с переработками. Ясно.
Пусть идут мобильные игры делать, если им не нравится переработки и напрягать мозги постоянно, в тепличных условиях разработки их игры не обладали бы такой проработкой деталей и масштабом.
Переработки - ладно, но первые два пункта, это, как по мне, уже капризы какие-то.