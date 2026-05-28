Разработчики GTA 6 объявили о создании профсоюза Rockstar Games

В четверг Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) и сотрудники Rockstar объявили о создании профсоюза Rockstar Game Workers Union. Этот профсоюз станет частью IWGB. Объявление было сделано в виде информативного видеоролика, в котором подробно рассказывается об их мотивах и о том, на что следует обратить внимание в будущем.

Именно этот профсоюз ведет судебную тяжбу с Rockstar. В прошлом году более 30 сотрудников были уволены за «грубое нарушение дисциплины», что IWGB оспаривает, называя это актом подавления профсоюза. Со временем профсоюз был полностью сформирован и намерен бороться с Rockstar Games в суде. Дата судебного разбирательства назначена, но профсоюз пока не опубликовал ее.

Профсоюз работников игровой индустрии Rockstar в своем видео заявляет, что действия Rockstar в отношении более чем 30 сотрудников подтолкнули других к вступлению в профсоюз. Хотя большинство пострадавших работников работали в Rockstar North в Эдинбурге, семена разрослись далеко и широко. Профсоюз утверждает, что значительное число сотрудников Rockstar из лондонского, лидского, линкольнского и данди-офисов объединились со многими другими в Эдинбурге.

Вместе мы организуемся вокруг того, что хотим изменить. Начиная с:

- Прозрачности оплаты труда

- Гибкого графика работы

- Покончения с переработками