Динамика отношений между Люсией и Джейсоном находится в самом центре сюжета Grand Theft Auto 6. По ходу прохождения пара может как сблизиться, так и окончательно охладеть друг к другу — это зависит от решений игрока. Даже если романтическая искра угаснет, герои всё равно останутся напарниками по криминальным делам, но ключевые сюжетные моменты будут ощущаться совершенно иначе.

В беседе с изданием Game Informer старший директор по дизайну Люк Ховард рассказал, что разработчики записали множество альтернативных версий кат-сцен и диалогов. Их подача меняется в зависимости от двух факторов: текущего статуса отношений между героями и их криминального профиля.

Мы разработали вариативность для сцен и взаимодействий — от едва заметных деталей до более серьёзных изменений. Всё сделано так, чтобы происходящее естественно отражало выбор игрока, его отношение к партнёру и стиль игры.

В качестве примера Ховард привёл эпизод после напряжённого ограбления инкассаторского фургона, когда Джейсон отводит Люсию в сторону, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке. Для этой сцены актёры отыграли сразу несколько дублей с разным эмоциональным настроем.

Актёры справились блестяще и очень тонко передали все оттенки чувств. Из таких небольших личных моментов по ходу сюжета складывается уникальная история ваших собственных Джейсона и Люсии.