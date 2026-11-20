Динамика отношений между Люсией и Джейсоном находится в самом центре сюжета Grand Theft Auto 6. По ходу прохождения пара может как сблизиться, так и окончательно охладеть друг к другу — это зависит от решений игрока. Даже если романтическая искра угаснет, герои всё равно останутся напарниками по криминальным делам, но ключевые сюжетные моменты будут ощущаться совершенно иначе.
В беседе с изданием Game Informer старший директор по дизайну Люк Ховард рассказал, что разработчики записали множество альтернативных версий кат-сцен и диалогов. Их подача меняется в зависимости от двух факторов: текущего статуса отношений между героями и их криминального профиля.
Мы разработали вариативность для сцен и взаимодействий — от едва заметных деталей до более серьёзных изменений. Всё сделано так, чтобы происходящее естественно отражало выбор игрока, его отношение к партнёру и стиль игры.
В качестве примера Ховард привёл эпизод после напряжённого ограбления инкассаторского фургона, когда Джейсон отводит Люсию в сторону, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке. Для этой сцены актёры отыграли сразу несколько дублей с разным эмоциональным настроем.
Актёры справились блестяще и очень тонко передали все оттенки чувств. Из таких небольших личных моментов по ходу сюжета складывается уникальная история ваших собственных Джейсона и Люсии.
Прикольно конечно в это поиграть, но не в 30 кадров. Вот даже аккаунт для плойки который дешевле игры в падлу брать из-за этого. Ладно бы я до сих пор на пк даже играл бы в 60 фпс. А то и моник есть с 240 герцами. И тут после такого в 30... Ну это бред.
Ждем на ПК,бояря, это того стоит,когда у консольщиков инфаркт будет при виде гта 6 и 60 фпс
потратили бюджет на лишнюю хрень. по роликам что я вижу, по возможностям игра даунгрейд рдр 2. даже анимации не все есть.
Это все круто, но Люська так же старается для мужика, или она слишком сильная и независимая для этого?
Там хотя бы как в Киберпанке сцены любовного характера есть или нет???